Тедди Шерингем: Майкл Кэррик повторит путь Гвардиолы в «Манчестер Юнайтед»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем поддержал назначение Майкла Кэррика на пост главного тренера клуба и раскритиковал тех, кто сравнивает его с Уле-Гуннаром Сульшером. Бывший нападающий подчеркнул, что новый тренер обладает уникальным тактическим потенциалом, необходимым для повторения исторических успехов, которых Пеп Гвардиола добился в «Барселоне». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Руководство клуба подписало с Кэрриком двухлетний контракт в мае после того, как он успешно проявил себя в качестве временного тренера. Бывший полузащитник, возглавивший команду после ухода Рубена Аморима в январе, кардинально изменил результаты клуба, одержав 11 побед в 16 матчах. Что еще важнее, Кэррик обеспечил путевку в Лигу чемпионов, одержав победы над такими соперниками, как «Манчестер Сити».

Некоторые эксперты опасаются, что назначение Кэррика закончится таким же спадом, как в эпоху Сульшера. Однако Шерингем отверг эти предположения: «Мне нравится, что Майкл Кэррик получил эту работу. Он многое изменил за короткий срок, игроки адаптировались к его стилю. Сравнивать его с Сульшером — это просто ерунда. Кэррик заслужил эту возможность своим трудом».

По мнению Шерингема, тренерский путь Кэррика схож с путем легендарного Пепа Гвардиолы. «Ситуация Майкла в «Манчестер Юнайтед» напоминает мне приход Пепа Гвардиолы в «Барселону». Он тоже пришел неожиданно и совершил великие дела. Кэррик набрался опыта в «Мидлсбро», и теперь его не остановить», — добавил бывший нападающий.