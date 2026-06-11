Дэвид Симен раскритиковал Манчестер Юнайтед и принизил Фернандеша

·45·Спорт
Дэвид Симен раскритиковал Манчестер Юнайтед и принизил Фернандеша

Легенда Арсенала Дэвид Симен дал резкую оценку последним играм Манчестер Юнайтед, подчеркнув, что Бруну Фернандешу легко выделяться в «плохой» команде. По мнению бывшего английского вратаря, награда лучшему игроку года должна была достаться не капитану Манчестер Юнайтед, а звездам Арсенала, ставшего чемпионом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Несмотря на то, что на протяжении большей части сезона 2025-26 Манчестер Юнайтед испытывал трудности, Бруну Фернандеш установил рекорд Английской Премьер-лиги, отдав 21 голевую передачу. Его стабильная игра сыграла решающую роль в том, что команда под руководством Майкла Кэррика поднялась на третье место в турнирной таблице и завоевала путевку в Лигу чемпионов. В результате португальский полузащитник был признан лучшим игроком и плеймейкером сезона.

Однако Симен не оценил эти достижения по достоинству. «Бруну играл хорошо, но Манчестер Юнайтед в начале сезона вообще не показывал уровня. Легко выделяться, когда окружающие тебя игроки выступают плохо. А такие футболисты, как Давид Райя, Деклан Райс и Габриэл, добились чемпионства, сохраняя лидерство, даже когда вся команда действовала на высочайшем уровне. Я считаю, что лучший игрок года должен выбираться из состава команды-победителя», — сказал Симен.

Бывший голкипер особо отметил нынешнее поколение на стадионе Эмирейтс, особенно Давида Райю. По словам Симена, хотя вратари обычно остаются в стороне от индивидуальных наград, испанский голкипер доказал, что заслуживает их своими важными сейвами. Он оценил шансы вратаря выше в конкуренции между Декланом Райсом и Давидом Райей.

После завершения внутреннего чемпионата, отмеченного рекордами, Бруну Фернандеш теперь сосредоточит свое внимание на участии сборной Португалии в Чемпионате мира. На групповом этапе португальцы встретятся со сборными Кюрасао, Узбекистана и Колумбии.

Манчестер ЮнайтедАрсеналБруну ФернандешАнглийская Премьер-лигаФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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