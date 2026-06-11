Ламин Ямаль назначен послом ЮНИСЕФ

·55·Спорт
Ламин Ямаль назначен послом ЮНИСЕФ

Юная звезда «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль официально назначен послом доброй воли ЮНИСЕФ. 17-летний талант теперь будет использовать свое глобальное влияние для защиты прав детей, в частности, для обеспечения их права на игру и развитие в безопасной среде. Это назначение подчеркивает не только мастерство Ямаля на поле, но и его ответственность перед будущим поколением. Об этом сообщает портал Goal.com.

Это объявление совпало с Международным днем игры. Эта дата призвана подчеркнуть, что игра является фундаментальным правом детей для их когнитивного и физического развития. Ламин Ямаль, прошедший путь от улиц Рокафонды до вершин мирового футбола, стал одним из самых молодых послов в истории, удостоенных этого почетного звания.

Говоря о новой ответственности, вингер «Барселоны» вспомнил свое детство и пройденный путь: «Я горжусь тем, что стал послом ЮНИСЕФ. В детстве у меня были только семья, мяч, парк и мечты. Футбол дал мне дисциплину, чувство принадлежности к обществу и надежду на будущее. Я знаю, как важно иметь безопасную игровую площадку для детей, чтобы они могли просто расти, оставаясь детьми».

Это партнерство является логическим продолжением почти двадцатилетних связей между клубом «Барселона», фондом «Барселоны» и ЮНИСЕФ. Ямаль активно участвует в кампаниях ЮНИСЕФ с начала 2024 года. Теперь он сосредоточится на продвижении прав детей в регионах, пострадавших от гуманитарных кризисов, стихийных бедствий и конфликтов.

Используя свое влияние среди миллионов подписчиков в социальных сетях и молодых фанатов, Ламин Ямаль стремится привлечь внимание мира к проблемам детей, лишенных доступа к местам отдыха и безопасной среды.

Ламин ЯмальБарселонаЮНИСЕФИспанияФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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