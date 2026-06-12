Бернарду Силва подписал контракт с Реал Мадрид

Бернарду Силва продолжит карьеру в столице Испании. Звезда Манчестер Сити достиг соглашения с мадридским Реал Мадрид. По имеющимся данным, стороны договорились о двухлетнем контракте с опцией продления еще на один год. Ключевую роль в этом трансфере сыграл вернувшийся в команду Жозе Моуринью. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации Фабрицио Романо, переговоры завершились в кратчайшие сроки. Соглашение между клубом, игроком и всеми сторонами было достигнуто всего за 36 часов. Полузащитник, чей контракт с Манчестер Сити истекает в конце этого месяца, готов открыть новую страницу в своей карьере после успешных лет на стадионе Этихад.

Жозе Моуринью, недавно вернувшийся на стадион Сантьяго Бернабеу в качестве тренера, определил имя Бернарду Силвы как приоритетную цель в списке трансферов. Романо написал на своей странице в Кс: «Бернарду Силва в Реал Мадрид, ХЭРЭ ВЭ ГО! Сделка закрыта и контракт подтвержден. Моуринью хотел Бернарду, и игрок согласился».

Ранее Силва не давал четких ответов на вопросы о своем будущем, особенно на фоне слухов, связанных с Барселоной, он высказывался осторожно. Однако Реал Мадрид сумел опередить в этой гонке своих извечных соперников — Барселону и Атлетико Мадрид.

За девять лет выступлений в составе Манчестер Сити Бернарду Силва шесть раз становился победителем Английской Премьер-лиги и завоевал кубок Лиги чемпионов. Он покидает чемпионат Англии как один из самых влиятельных полузащитников, приняв участие в 153 голах.