Бернарду Силва подписал контракт с Реал Мадрид

·3·Спорт
Бернарду Силва подписал контракт с Реал Мадрид

Бернарду Силва продолжит карьеру в столице Испании. Звезда Манчестер Сити достиг соглашения с мадридским Реал Мадрид. По имеющимся данным, стороны договорились о двухлетнем контракте с опцией продления еще на один год. Ключевую роль в этом трансфере сыграл вернувшийся в команду Жозе Моуринью. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации Фабрицио Романо, переговоры завершились в кратчайшие сроки. Соглашение между клубом, игроком и всеми сторонами было достигнуто всего за 36 часов. Полузащитник, чей контракт с Манчестер Сити истекает в конце этого месяца, готов открыть новую страницу в своей карьере после успешных лет на стадионе Этихад.

Жозе Моуринью, недавно вернувшийся на стадион Сантьяго Бернабеу в качестве тренера, определил имя Бернарду Силвы как приоритетную цель в списке трансферов. Романо написал на своей странице в Кс: «Бернарду Силва в Реал Мадрид, ХЭРЭ ВЭ ГО! Сделка закрыта и контракт подтвержден. Моуринью хотел Бернарду, и игрок согласился».

Ранее Силва не давал четких ответов на вопросы о своем будущем, особенно на фоне слухов, связанных с Барселоной, он высказывался осторожно. Однако Реал Мадрид сумел опередить в этой гонке своих извечных соперников — Барселону и Атлетико Мадрид.

За девять лет выступлений в составе Манчестер Сити Бернарду Силва шесть раз становился победителем Английской Премьер-лиги и завоевал кубок Лиги чемпионов. Он покидает чемпионат Англии как один из самых влиятельных полузащитников, приняв участие в 153 голах.

Реал МадридМанчестер СитиБернарду СилваЖозе МоуриньюТрансфер
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Олжас Абраев высоко оценил шансы сборной УзбекистанаОлжас Абраев высоко оценил шансы сборной УзбекистанаСегодня, 06:36Дмитрий Кузнецов пожелал удачи сборной Узбекистана на ЧМ-2026Дмитрий Кузнецов пожелал удачи сборной Узбекистана на ЧМ-2026Сегодня, 06:25«Реал» выдвинул жесткий ультиматум Винисиусу Жуниору«Реал» выдвинул жесткий ультиматум Винисиусу ЖуниоруСегодня, 06:15«Манчестер Сити» предложил рекордную сумму за Эллиота Андерсона«Манчестер Сити» предложил рекордную сумму за Эллиота АндерсонаСегодня, 06:11Бернарду Силва перешел в мадридский «Реал» на правах свободного агентаБернарду Силва перешел в мадридский «Реал» на правах свободного агентаСегодня, 05:43Чемпионат мира: завершились матчи 1-го тура в группе «А»Чемпионат мира: завершились матчи 1-го тура в группе «А»Сегодня, 05:37
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана