Милан ищет тренера: варианты с Рубеном Аморимом или Альваро Арбелоа

Владелец «Милана» Джерри Кардинале не спешит с назначением нового главного тренера, несмотря на наличие предварительной договоренности с Оливером Гласнером. Руководство «россонери» расширило круг поисков, рассматривая кандидатуры бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима и Альваро Арбелоа. Клуб ищет специалиста, чей профиль будет соответствовать будущей технической концепции команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

После ухода Массимилиано Аллегри Оливеру Гласнеру был предложен двухлетний контракт на освободившееся место. Однако Кардинале намерен лично провести собеседования с кандидатами, чтобы выбрать тренера, соответствующего долгосрочной философии клуба. По данным Туттоспорт, в список также включен наставник «Аль-Ахли» Маттиас Яйссле, который выделяется своими современными и атакующими тактическими взглядами.

Как подтверждает Ла Gazzetta делло Sport, Гласнер, добившийся успеха с «Кристал Пэлас», по-прежнему остается главным кандидатом. В то же время серьезно рассматривается вариант с Альваро Арбелоа, покинувшим «Реал Мадрид». Что касается Маттиаса Яйссле, существуют финансовые сложности, так как в его контракте с саудовским клубом прописана сумма отступных в размере 6 миллионов евро.

Ожидается, что весь спортивный проект клуба будет строиться вокруг Ральфа Рангника. Наставник сборной Австрии остается единственным кандидатом на пост технического директора «Милана». Рангник требует исключить вмешательство в дела клуба таких фигур, как Златан Ибрагимович, и настаивает на абсолютном контроле над техническим сектором.

В данный момент болельщики «Милана» начали акции протеста против руководства. Рядом с Биг-Беном и «Лондонским глазом» в Лондоне появились баннеры с надписью «Освободите наш Милан». Клуб должен решить вопрос с тренером и успеть перестроить состав до начала сезона Серии А 2026-27.