Исторический и грандиозный чемпионат мира по футболу 2026 года, проходящий на полях Северной Америки, вызвал настоящий футбольный ажиотаж во всем мире. В то время как миллионы болельщиков следят за жаркими баталиями турнира, из лагерей сборных просачиваются интересные инсайды и новости о внутренней атмосфере. В частности, опытный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри рассказал о текущем состоянии и особом подходе к турниру своего товарища по команде, талантливого вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

По словам опытного «генерала» поля, юная звезда готов пожертвовать любыми личными удобствами ради победы на мундиале.

«Отказался от ужина и погрузился в тренировки»

Авторитетное Барка Универсал опубликовало на своей официальной странице в социальной сети «Кс» (бывший Twitter) следующую искреннюю и примечательную цитату Родри:

«Несколько дней назад Ламин Ямаль неожиданно сообщил, что не сможет пойти с нами на ужин. Он сказал, что должен потратить это время на более тщательную подготовку к матчам чемпионата мира. Он действительно готовится к турниру с огромной ответственностью и профессионализмом. По моим личным наблюдениям, Ямаль сейчас находится в своей самой идеальной и грозной спортивной форме для этого крупного соревнования».

Такой высокий энтузиазм свидетельствует о том, что сборная Испании нацелена на турнире только на самые высокие результаты, а представители молодого поколения жаждут победы.

Первый в истории масштабный мундиаль

Стоит напомнить, что мировое первенство этого года открыло совершенно новую страницу в истории футбола по своему масштабу. В этом глобальном спортивном празднике, проходящем на полях трех крупных стран за океаном — США, Канады и Мексики, впервые за главный приз борются 48 национальных сборных. Согласно новому регламенту, участники разделены на 12 групп, что обеспечивает увеличение количества матчей и интенсивности для болельщиков.

Комментарий экспертов: Аналитики считают, что столь серьезные действия Ламина Ямаля не случайны. Новый формат ЧМ-2026 предполагает плотный и тяжелый календарь. Поэтому физическое и психологическое состояние футболистов является решающим фактором в борьбе за чемпионство.

Сможет ли юный испанский волшебник продемонстрировать свою идеальную спортивную форму на поле и удивить мир — увидим вместе в предстоящих матчах.

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