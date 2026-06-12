Робби Фаулер обеспокоен будущим Александра Исака в «Ливерпуле»

Легенда «Ливерпуля» Робби Фаулер в интервью изданию GOAL выразил обеспокоенность по поводу самого дорогого приобретения команды — Александра Исака. Ожидается, что нападающий, купленный за 125 миллионов фунтов стерлингов, будет испытывать огромное давление во втором сезоне на Мерсисайде. Исака, признанного самым дорогим футболистом в истории британского футбола, предупредили, что если он не оправдает вложенные в него средства, его трансферная стоимость не будет иметь никакого значения. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Александр Исак перешел в «Ливерпуль» летом 2025 года, забив 62 гола в 109 матчах за «Ньюкасл». Нападающий, два сезона подряд забивавший более 20 голов в Английской Премьер-лиге, считается одним из лучших снайперов мира. Однако его дебютный сезон в «Ливерпуле» прошел не так, как ожидалось. Проблемы с физической формой и серьезные травмы негативно сказались на его игре.

В прошлом сезоне Исак смог забить свой первый гол в Английской Премьер-лиге только в ноябре. Из-за перелома ноги, выбившего его из строя на четыре месяца, он ограничился всего 4 голами за сезон. Фаулер отметил, что футболист не был физически готов с первого дня в «Ливерпуле», и эта ситуация сохранялась на протяжении всего сезона.

Также Фаулер обеспокоен включением Исака в заявку сборной Швеции на Чемпионат мира. По его мнению, из-за участия в турнире нападающий не сможет полноценно пройти предсезонную подготовку в клубе. Это может привести к тому, что проблемы с физической формой продолжатся и в новом сезоне.