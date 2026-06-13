Должен ли Микки ван де Вен покинуть «Тоттенхэм», чтобы стать лучшим в мире?

·52·Спорт
Должен ли Микки ван де Вен покинуть «Тоттенхэм», чтобы стать лучшим в мире?

Бывший защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд поделился своим мнением о нидерландце Микки ван де Вене. По его словам, 25-летний защитник обладает всеми качествами, чтобы стать одним из лучших в мире, но для этого ему не обязательно покидать лондонский клуб. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Микки ван де Вен перешел в «Тоттенхэм» из «Вольфсбурга» летом 2023 года. Защитник, известный своей высокой скоростью, за короткое время адаптировался к уровню Английской Премьер-лиги. На данный момент он успел провести около 100 матчей за команду во всех турнирах.

Хотя результаты клуба в последних сезонах нестабильны, личные показатели Ван де Вена продолжают расти. Алдервейрелд отмечает, что скорость игрока позволяет ему закрывать большие зоны в обороне и выигрывать единоборства, что крайне важно для современного футбола.

«У него есть потенциал стать лучшим центральным защитником в мире. Конечно, трудно сохранять высокий уровень, когда команда играет не лучшим образом, но он должен продолжать работать над собой. Надеюсь, он останется в «Тоттенхэме» и именно здесь продолжит совершенствовать свое мастерство», — добавил Алдервейрелд.

В преддверии открытия трансферного окна сообщается об интересе к нидерландскому защитнику со стороны ряда ведущих европейских клубов. Однако руководство «Тоттенхэма» не намерено отпускать своего ключевого игрока обороны.

ТоттенхэмМикки ван де ВенАнглийская Премьер-лигаТрансферыФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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