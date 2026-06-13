ЧМ-2026: США разгромили сборную Парагвая

·2·Спорт
ЧМ-2026: США разгромили сборную Парагвая

В то время как всё футбольное сообщество приковано к зелёным полям Северной Америки, в группе «Д» исторического ЧМ-2026 начались по-настоящему жаркие баталии. Стартовый матч в этой группе мирового футбольного праздника подарил болельщикам множество голов и захватывающих моментов. Сборная США, одна из хозяек турнира, принимала на своём поле опасного представителя Южной Америки — сборную Парагвая, одержав уверенную крупную победу со счётом 4:1.

Местные болельщики, посетившие великолепный стадион, получили истинное удовольствие от содержательной игры и атакующего футбола своих любимцев.

Голевое шоу в Инглвуде и дубль Балогуна

Знаменитый «СоФИ Стадиум» в городе Инглвуд принял встречу в неповторимой горячей атмосфере. Хозяева поля, захватившие инициативу с первых минут, провели серию опасных атак. Уже на 7-й минуте парагвайский защитник Бобадилья срезал мяч в свои ворота (автогол), открыв счёт. После этого на сцену вышел талантливый нападающий сборной США Фоларин Балогун. Он точно поразил ворота соперника на 31-й и 45+5-й минутах, оформив дубль ещё в первом тайме и закрепив преимущество своей команды.

Во втором тайме гости попытались выровнять положение и сократили отставание благодаря голу Маурисио на 73-й минуте. Однако на 8-й добавленной минуте (90+8) восходящая звезда американского футбола Джованни Рейна поставил финальную точку, доведя счёт до разгромного.

С помощью следующего протокола матча вы можете подробно ознакомиться с цифрами исторического противостояния первого тура группы «Д»:

Стадия и дата турнира

Соперники

Итоговый счёт (Результат)

Авторы голов и минуты

Место проведения матча

ЧМ-2026. Группа «Д». 1-й тур (13 июня)

США — Парагвай

4 : 1 (Крупная победа)

Бобадилья 7 (авт), Балогун 31, 45+5, Рейна 90+8 — Маурисио 73

Город Инглвуд, «СоФИ Стадиум»

Впереди противостояние Турции и Австралии

Борьба в этой группе становится ещё более интересной. Второй матч квартета «Д» состоится завтра, 14 июня. На зелёном газоне сойдутся тактически подкованная сборная Австралии и яркий представитель Европы — сборная Турции. Нет сомнений, что это противостояние также подарит болельщикам огромную интригу.

Комментарий экспертов: Столь успешный старт сборной США в качестве хозяев турнира значительно повышает их шансы на выход в плей-офф. Отличная спортивная форма Балогуна и Рейны свидетельствует о том, что они будут представлять серьёзную угрозу для других грандов на протяжении всего турнира.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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