Пока на европейских полях завершается очередной сезон и открывается летнее трансферное окно, закулисная борьба между сильнейшими грандами континента уже началась. В частности, два гиганта — английский «Манчестер Сити» и немецкая «Бавария», стремящиеся укрепить состав и взойти на чемпионский пьедестал в следующем сезоне, начали активные действия на трансферном рынке. По сообщениям авторитетных инсайдеров, оба клуба официально обратились в лондонский «Челси» с запросом о трансфере талантливого правого защитника Мало Гюсто.

Согласно информации одного из самых надежных спортивных порталов мира «ТЭАМталк», ожидается, что этот трансферный запрос встретит серьезное сопротивление со стороны руководства лондонского гранда.

Решительная позиция «аристократов» и фактор Хаби Алонсо

Несмотря на такие серьезные вызовы со стороны ведущих клубов континента, руководство «аристократов» ни при каких обстоятельствах не намерено отпускать своего 23-летнего талантливого футболиста. Боссы клуба полностью довольны игрой Мало Гюсто в составе лондонцев и даже не хотят рассматривать предложения о его продаже.

Одной из главных причин этого являются личные планы нового главного тренера «Челси» Хаби Алонсо. Известный испанский специалист намерен строить тактическую игру команды в следующем сезоне именно вокруг яркого таланта Мало Гюсто, полагаясь на него как на надежную опору. По этой причине лондонцы готовятся к переговорам о предложении игроку нового долгосрочного контракта на улучшенных финансовых условиях, чтобы по достоинству оценить прогресс французского защитника.

С помощью специальной аналитической таблицы ниже вы можете ознакомиться с важными цифрами, статистикой и трансферной стоимостью Мало Гюсто:

Имя и гражданство игрока Европейские гранды, проявляющие интерес Новый главный тренер в «Челси» Общая статистика за прошлый сезон Срок действия контракта Примерная рыночная стоимость (Трансфермаркт) Мало Гюсто

(Франция) • «Манчестер Сити» (Англия)

• «Бавария» (Германия) Хаби Алонсо

(Испания) 49 матчей,

3 гола и 5 результативных передач до лета

2030 года 35 миллионов евро

Мало Гюсто: цифры и правда за многомиллионным контрактом

Не будет преувеличением сказать, что прошедший продуктивный сезон стал одним из самых ярких периодов в карьере молодого французского таланта. Мало Гюсто провел в общей сложности 49 официальных матчей за «Челси» во всех турнирах, продемонстрировав надежность в обороне и активность в атаке, записав на свой счет 3 гола и 5 результативных передач.

В настоящее время действующий трудовой договор талантливого футболиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2030 года, и руководство работает над его продлением. По данным авторитетного портала «Трансфермаркт», рыночная стоимость французского защитника составляет 35 миллионов евро. Однако «Челси» даже не помышляет о его продаже за эту сумму.

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