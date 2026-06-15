Германия разгромила Кюрасао со счетом 7:1

В первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года сборная Германии одержала уверенную победу. Встреча группы «Э» между Германией и Кюрасао завершилась со счетом 7:1 в пользу немцев.

В матче, прошедшем на стадионе «Хьюстон Стэдиум», сборная Германии продемонстрировала свой атакующий потенциал, отправив семь мячей в ворота соперника. Кюрасао удалось ответить лишь одним голом.

На 6-й минуте Феликс Нмеча открыл счет. Ранний гол позволил Германии контролировать игру и усилить давление на соперника. Однако Кюрасао быстро нашел ответ: на 21-й минуте Ливано Коменисия сравнял счет.

После этого Германия полностью перехватила инициативу. На 38-й минуте Нико Шлоттербек вновь вывел свою команду вперед. Ближе к концу первого тайма Кай Хаверц также записал свое имя на табло. Он забил на 45-й минуте, и к перерыву Германия вела со счетом 3:1.

Во втором тайме немцы не сбавили темп, напротив, усилив давление на оборону соперника. На 47-й минуте Джамал Мусиала забил очередной гол, практически решив исход встречи.

На 68-й минуте Натаниэль Браун довел счет до крупного. На 78-й минуте Дениз Ундав воспользовался своим шансом и стал автором шестого гола Германии. Окончательную точку в матче на 88-й минуте поставил Кай Хаверц, оформив дубль. Итог — 7:1.

Благодаря этой победе Германия мощно стартовала на групповом этапе. Команда не только набрала три очка, но и создала серьезный задел по разнице мячей, что может сыграть важную роль в дальнейшей борьбе.

Для Кюрасао этот матч стал тяжелым испытанием. Несмотря на то, что в первом тайме команда сравняла счет, она не смогла противостоять высокому темпу и индивидуальному мастерству немцев. Тем не менее, гол Коменисии останется историческим моментом для Кюрасао.

Во втором туре группового этапа Германия встретится с Кот-д'Ивуаром, а Кюрасао сыграет с Эквадором. Немцы постараются одержать еще одну победу, чтобы упростить задачу выхода в плей-офф.

Для Кюрасао следующий матч имеет решающее значение. Если команда хочет продолжить борьбу в группе, ей необходимо добиться положительного результата в игре с Эквадором.

Германия своим матчем против Кюрасао показала, что приехала на мундиаль с серьезными намерениями. Семь голов, результативность разных игроков и активность в атаке вселили большую уверенность в немецких болельщиков.