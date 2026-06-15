Сборная Швеции одержала крупную победу над Тунисом

Чемпионат мира 2026 года, проходящий на зеленых полях Мексики, США и Канады, продолжает удивлять мировое футбольное сообщество своей интенсивностью и результативностью. В группе «Ф» завершились матчи первого тура. Во втором противостоянии группы одна из мощных и опытных европейских сборных — Швеция — встретилась с серьезным соперником из Северной Африки — Тунисом. Встреча, прошедшая на великолепной арене «Эстадио ББВА» в Монтеррее, завершилась полным доминированием скандинавов и их крупной победой со счетом 5:1.

Голевое шоу в Монтеррее: грозная атака Швеции

С самого начала встречи шведы создали огромное давление у ворот соперника. Уже в дебюте матча, на 7-й минуте, талантливый полузащитник Айяри сумел открыть счет. Вскоре, на 30-й минуте, главная звезда команды Александер Исак удвоил преимущество. Африканцы перед самым перерывом, на 43-й минуте, благодаря точному удару Рекика сократили отставание, вернув интригу в игру.

Однако во втором тайме европейцы не оставили сопернику никаких шансов. На 60-й минуте один из самых горячих форвардов текущего сезона Виктор Дьёкереш записал свою фамилию на табло, а на 84-й минуте Сванберг довел счет до крупного. В компенсированное арбитром время (90+6-я минута) герой матча Айяри оформил дубль и поставил финальную точку в игре.

С помощью следующей таблицы официальной спортивной аналитики вы можете подробно ознакомиться с деталями матча 1-го тура группы «Ф» и стартовыми составами команд:

Турнир и официальный этап Стадион Противостояние и итоговый счет Авторы голов и минуты Состав сборной Швеции Состав сборной Туниса ЧМ-2026, группа «Ф»

(Матч 1-го тура) «Эстадио ББВА»

(Монтеррей, Мексика) Швеция — Тунис

5:1 Швеция: Айяри (7, 90+6), Исак (30), Дьёкереш (60), Сванберг (84)



Тунис: Рекик (43) Нордфельдт, Хиен, Линделеф, Лагербильке, Бернхардсон, Карльстрем, Айяри, Гудмундссон, Нигрен, Исак, Дьёкереш. Шамах, Валери, Бен-Хмида, Тальби, Рекик, Абди, Схири, Хедира, Межбри, Саад, Бен-Слиман.

Ситуация в группе «Ф» накаляется

Напомним, что в первом матче этого квартета также наблюдалась настоящая драма. В нем сильная сборная Нидерландов сыграла против гранда азиатского континента — Японии, разойдясь боевой ничьей 2:2. По итогам первого тура сборная Швеции, одержавшая уверенную победу, с 3 очками и лучшей разницей мячей стала единоличным лидером группы. Тунис же расположился на последней строчке. Впереди нас ждут еще более напряженные матчи второго тура.

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