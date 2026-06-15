Объявлены стартовые составы сборных Испании и Кабо-Верде

В то время как взгляды футбольных болельщиков всего мира прикованы к полям Северной Америки, готовится начаться очередное грандиозное противостояние, которого миллионы фанатов ждали с нетерпением. К старту готов матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 между мощной сборной Испании, считающейся действующим королем Европы, и стремительными представителями Африки — сборной Кабо-Верде. Перед началом этого интригующего и бескомпромиссного сражения, вызвавшего большой интерес в футбольном мире, главные тренеры обеих команд официально объявили имена игроков основного состава.

Грозный состав «Красной фурии» и время по Ташкенту

В этом напряженном матче, который стартует в 21:00 по ташкентскому времени, главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте выставляет на поле по-настоящему звездный и боевой состав. Чтобы достойно защитить недавние яркие достижения команды, в центре поля и в линии атаки расположились одни из самых дорогих и талантливых футболистов мира. Представители Африки же выходят на зеленый газон с намерением преподнести неожиданный сюрприз европейскому гранду, опираясь на своих опытных и физически мощных лидеров.

Ниже вы можете подробно ознакомиться со стартовыми составами сборных для данного противостояния 1-го тура ЧМ-2026:

ЧМ-2026. 1-й тур

Испания – Кабо-Верде

Испания:&нбсп;Симон, Кубарс, Лапорт, Кукурелья, Ллоренте, Руис, Родри, Педри, Гави, Торрес, Оярсабаль.

Кабо-Верде:&нбсп;Возинха, Лопес, Боргес, Лопес Кабрал, Мореира, Мендес, Дуарте, Аркангело, Ленини, Кабрал, Ливраменто.

Настоящая битва и большая интрига на поле

Хотя перед этим матчем футбольные эксперты оценивают Испанию как явного фаворита, стойкость и дисциплинированность команды Кабо-Верде говорят о том, что борьба будет очень тяжелой и напряженной. Особенно порадовало болельщиков «Мадрида» и «Барселоны» то, что трио Родри, Педри и Гави, контролирующее центр поля в составе «Красной фурии», вышло с первых минут. В линии атаки Ферран Торрес и Оярсабаль постараются взломать оборону соперника. Начиная с 21:00 нас ждет настоящее футбольное шоу и неожиданные драмы!

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