«Манчестер Юнайтед» предпринял неожиданный шаг по трансферу Крисенсио Саммервилла

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» предпринял неожиданный шаг на трансферном рынке. «Красные дьяволы» проявили интерес к вингеру «Вест Хэма» и сборной Нидерландов Крисенсио Саммервиллу, отправив первоначальный запрос по его трансферу. Футболист привлек внимание руководства манчестерского клуба после того, как ярко проявил себя на начальном этапе чемпионата мира. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

По информации The Athletic, скауты «Манчестер Юнайтед» давно следят за физическим состоянием и техническими возможностями 24-летнего футболиста. Гол нидерландца в матче против сборной Японии (2:2) еще больше поднял его репутацию. Руководство «Олд Траффорд» считает, что уверенная игра Саммервилла на международной арене свидетельствует о том, что он является игроком уровня Лиги чемпионов.

Будущее Рэшфорда как основной фактор

Трансфер Саммервилла во многом зависит от ситуации с действующим нападающим команды Маркусом Рэшфордом. Возможность перехода Рэшфорда в «Барселону» за 30 миллионов евро официально завершилась в понедельник. Если член сборной Англии останется в Манчестере, действия по трансферу Саммервилла могут быть приостановлены.

Руководство «Манчестер Юнайтед» предпочитает продать Маркуса Рэшфорда, и в его контракте прописана сумма отступных в размере 40 миллионов фунтов стерлингов, действующая для всех клубов, кроме «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Если этот трансфер состоится, ожидается, что «Вест Хэм» потребует за своего лидера не менее 50 миллионов фунтов стерлингов.

Главный тренер команды Майкл Каррик высоко оценивает скорость нидерландского вингера и его способность смещаться с левого фланга в центр. По его мнению, Саммервилл способен сделать линию атаки более разнообразной и опасной. В настоящее время у футболиста действует трехлетний контракт с лондонским клубом, что может осложнить переговоры.

В то же время «Манчестер Юнайтед» активно работает над усилением состава и в других направлениях. По данным Goal.com, клуб уже согласовал трансфер полузащитника «Аталанты» Эдерсона. Также через агента Жорже Мендеша активно продолжаются переговоры по еще одному талантливому представителю «Вест Хэма», 21-летнему Матеусу Фернандешу.

Сейчас Крисенсио Саммервилл сосредоточен на участии сборной Нидерландов под руководством Рональда Кумана в чемпионате мира. Футболист может еще больше увеличить свою трансферную стоимость, показав лучшие игры на стадии плей-офф.