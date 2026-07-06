Гарри Кейн потерял голос: подробности драматичного матча между Англией и Мексикой

·53·Спорт
Гарри Кейн потерял голос: подробности драматичного матча между Англией и Мексикой

Капитан сборной Англии Гарри Кейн полностью потерял голос после напряженного и драматичного матча против Мексики. Встреча в рамках чемпионата мира, завершившаяся победой англичан со счетом 3:2, запомнится болельщикам не только борьбой на поле, но и курьезным случаем после игры. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

После окончания матча на легендарном стадионе «Ацтека» в столице Мексики нападающий «Баварии» вышел к камерам BBC. Однако он был практически не в состоянии говорить. Хриплый голос Кейна быстро стал вирусным в социальных сетях, и фанаты начали сравнивать его с различными персонажами. Сам футболист объяснил это состояние эмоциями на поле и криками во время празднования победы.

Настоящая битва на поле и воля Томаса Тухеля

Сама игра превратилась в настоящий триллер. Сборная Англии начала матч очень активно и вышла вперед благодаря дублю Джуда Беллингема. Однако хозяева не сдавались: Хулиан Киньонес сократил отставание, а вскоре защитник англичан Джарелл Куанса был удален с поля. Это вынудило подопечных Томаса Тухеля большую часть матча играть в меньшинстве.

В такой сложной ситуации Гарри Кейн взял на себя капитанскую ответственность и на 60-й минуте реализовал пенальти, забив третий гол своей команды. Хотя мексиканец Рауль Хименес также успешно реализовал 11-метровый, сократив счет до минимума, оборона Англии выстояла до конца. Как сообщает Goal.com, эта победа вывела Англию в четвертьфинал, где теперь им предстоит встретиться с Норвегией в Майами.

«Это был сумасшедший матч. Нам нужно было бороться до конца. Я только что сорвал голос, поэтому не могу говорить. Атмосфера вокруг, команда и все были против нас, но мы смогли найти путь к победе», — сказал Гарри Кейн своим хриплым голосом во время интервью.

Главный тренер сборной Томас Тухель также не скрывал своих эмоций после игры. Немецкий специалист выразил гордость за характер, проявленный его командой в матче, который начался с часовой задержкой из-за плохих погодных условий. Он подчеркнул, что для победы на таких стадионах, как «Ацтека», требуется не только мастерство, но и сильный дух.

Ожидается, что эта победа станет одним из важнейших поворотных моментов турнира для Англии. Гарри Кейн в очередной раз доказал, что является настоящим лидером, поддерживая команду не только голами, но и отдавая все силы. Теперь болельщики ждут, что его голос восстановится к четвертьфиналу.

АнглияГарри КейнЧемпионат МираФутболМексика
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Jahongir Tursunov
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