Массированная атака на Киев: погибли не менее 7 человек

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Массированная атака на Киев: погибли не менее 7 человек

В ночь на 6 июля столица Украины Киев подверглась масштабной атаке с применением ракет и дронов. По предварительным данным, в городе погибли не менее семи человек, 24 гражданина получили ранения.

Воздушные силы Украины сообщили, что в ходе атаки одновременно использовались баллистические и крылатые ракеты, а также дроны-камикадзе.

Среди пострадавших есть дети

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки погибли не менее семи человек.

По словам мэра города Виталия Кличко, из 24 пострадавших 14 человек были госпитализированы. Среди раненых есть двое детей. Поскольку спасательные работы продолжаются, число жертв может измениться.

В Подольском районе разрушена часть многоэтажного дома

От атаки пострадало несколько районов Киева. В Подольском районе обрушилась часть многоквартирного жилого дома, изначально сообщалось, что люди оказались заблокированы между 7–9 этажами.

Спасатели эвакуировали из здания 15 граждан. В частности, с верхних этажей в безопасное место были выведены три женщины и шесть детей.

В Подольском районе обломки ракет и дронов упали на территорию еще одного жилого дома и гаражей. Также сообщалось о возгорании автомобилей в некоторых местах.

В других районах также повреждены дома

В Дарницком районе повреждены не менее трех жилых домов. Пострадали многоэтажки в Подольском, Оболонском и Голосеевском районах. В некоторых зданиях возникли пожары.

Экстренные службы проводят поисково-спасательные работы в местах, где под завалами могут находиться люди.

В Киевской области также есть жертвы

Атака затронула и Киевскую область. Как сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник, в Бучанском районе погиб один человек.

Еще десять граждан получили ранения, шестеро из них госпитализированы с переломами и осколочными ранениями. В Бучанском, Вышгородском и Броварском районах повреждены дома, предприятия и гражданская инфраструктура.

В Одессе ранен 23-летний парень

В ночь на 6 июля город Одесса также подвергся атаке дронов.

По данным областной администрации, ранен 23-летний парень. Повреждены несколько частных домов и общежитие, в некоторых районах возникли пожары.

Зеленский предупреждал об атаке заранее

Президент Украины Владимир Зеленский за день до атаки, ссылаясь на разведданные, заявлял, что Россия готовится к массированным ракетным ударам и атакам дронов в ближайшие дни.

Он призвал международных партнеров ускорить поставки для украинской системы ПВО, в частности, ракет для систем, предназначенных для борьбы с баллистическими ракетами. Атака произошла накануне запланированного в Анкаре саммита НАТО.

На местах происшествий работают спасатели, медики и коммунальные службы. По мере разбора завалов информация о погибших и пострадавших может обновляться.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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