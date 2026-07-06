Двое мужчин, искупавшихся в декоративном бассейне в Tashkent City в жару, оказались в центре обсуждений! (видео)

В социальных сетях распространилось видео, на котором двое мужчин купаются в декоративном бассейне на территории Tashkent City. На кадрах также видно, как сотрудники Национальной гвардии наблюдают за происходящим со стороны.

Видео вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей. Некоторые раскритиковали действия мужчин, подчеркнув, что декоративные водоемы не предназначены для купания.

Другие же написали, что их решение можно понять, учитывая высокую температуру воздуха. В комментариях также развернулись дискуссии о безопасности, общественном порядке и правилах использования подобных зон.

На данный момент официальных комментариев по поводу инцидента или информации о принятии мер в отношении мужчин не поступало.