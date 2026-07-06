Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии

Одна из самых ярких звезд в истории бразильского футбола, лучший бомбардир сборной за все времена Неймар поставил точку в своей международной карьере. Это неожиданное и эмоциональное решение было озвучено после поражения Бразилии от сборной Норвегии в 1/8 финала Чемпионата мира. Для 34-летнего нападающего этот турнир стал последним крупным соревнованием в карьере. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

В матче против Норвегии бразильцы уступили со счетом 1:2 и были вынуждены досрочно покинуть турнир. Хотя на последних минутах встречи Неймар забил гол с пенальти, сократив отставание, это не спасло «пентакампеонов». Не сдержав слез прямо на поле после игры, футболист в микст-зоне подтвердил журналистам, что больше не наденет футболку национальной сборной.

Конец легендарного пути

Неймар символично прокомментировал завершение своей международной карьеры. «Я старался, я отдал всё. Всё началось на стадионе «Метлайф», и именно здесь всё закончилось. Теперь всё кончено», — подчеркнул нападающий. Согласно сообщению Goal.com, эмоциональное состояние игрока свидетельствует о том, насколько тяжело он принял это решение.

16-летняя карьера Неймара в сборной Бразилии была наполнена рекордами и незабываемыми моментами. Он провел 130 матчей и сумел забить 80 голов. С этим результатом он побил рекорд легендарного Пеле, став лучшим бомбардиром в истории страны. Также на его счету 59 результативных передач.

Цифры и наследие

Неймар выделялся не только своими голами, но и лидерскими качествами на поле. Он занимает второе место в списке футболистов, проведших наибольшее количество матчей за сборную. К сожалению, в его коллекции не хватает титула чемпиона мира, однако более десяти лет он оставался главным лицом и символом бразильского футбола.

Достойно носивший футболку с 10-м номером, Неймар, несмотря на тактические изменения и смену тренеров, всегда оставался в центре атакующей игры команды. Его уход означает завершение целой эпохи в бразильском футболе. Теперь «Селесао» предстоит искать нового лидера, но статистические показатели и стиль игры Неймара, несомненно, еще долго будут в памяти болельщиков.