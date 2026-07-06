Какая доля населения Узбекистана находится в трудоспособном возрасте?

Стало известно, что 21,7 миллиона жителей Узбекистана находятся в трудоспособном возрасте. Этот показатель был зафиксирован в предварительных результатах переписи населения и сельского хозяйства.

Граждане трудоспособного возраста составляют 55,7 процента от общей численности населения. Это свидетельствует о высокой доле трудоспособного населения в демографической структуре страны.

Численность лиц моложе трудоспособного возраста составляет 12,5 миллиона человек. Их доля в структуре населения равна 32 процентам.

Численность населения старшего возраста составляет 4,8 миллиона человек, что соответствует 12,3 процента от общего показателя.

Согласно предварительным результатам переписи, общая численность населения Узбекистана составляет 39 миллионов 47 тысяч 321 человек.