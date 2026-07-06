Джуд Беллингем призвал болельщиков праздновать после победы над Мексикой

·37·Спорт
Джуд Беллингем призвал болельщиков праздновать после победы над Мексикой

Звезда сборной Англии и мадридского «Реала» Джуд Беллингем не смог скрыть эмоций после драматичного матча против Мексики, который вывел команду в четвертьфинал чемпионата мира. Полузащитник, оформивший дубль в игре на стадионе «Ацтека», завершившейся со счетом 3:2, назвал эту победу самым почетным моментом в своей международной карьере. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Поскольку матч завершился рано утром в понедельник по британскому времени, Беллингем выразил особую благодарность болельщикам, которые пожертвовали сном ради поддержки команды. В шутливой форме футболист заявил, что в стране должен быть объявлен выходной, и призвал работников и школьников праздновать. Как передает Goal.com, он обратился к фанатам: «Отправьте сообщение своим начальникам и скажите, что не придете на работу, все просто».

Волевая победа на историческом стадионе

Для сборной Англии под руководством Томаса Тухеля этот матч выдался непростым. Несмотря на то, что Джарелл Куанса получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве, англичане проявили стойкость. Два гола Джуда Беллингема и точный удар Гарри Кейна обеспечили победу «трем львам». Стоит отметить, что Мексика проиграла лишь два из 89 матчей, проведенных на своей исторической арене.

После финального свистка Беллингем отметил командный дух и поддержку болельщиков. По его словам, всю неделю команда думала только о том, как играть в тяжелой атмосфере Мексики против сильного соперника. Футболист назвал эту победу лучшим вечером в футболке сборной Англии и подчеркнул, что это достижение всей страны.

Связь с болельщиками и ответственность

В своем интервью Джуд Беллингем вспомнил, что с детства был болельщиком сборной Англии. Он рассказал, что впервые смотрел чемпионат мира в 2010 году и хорошо помнит те трудности. Сейчас же он счастлив быть частью команды, которая может дарить радость фанатам.

«Я болею за Англию с семи лет. Быть частью команды, которая может подарить стране такие моменты, — самое важное событие в моей карьере и жизни. Поэтому пусть дети не идут в школу, а родители не выходят на работу, сегодня время праздновать с друзьями», — добавил молодой звездный игрок.

Эта победа еще больше укрепила амбиции сборной Англии на турнире. Чувствуя ответственность, Беллингем выразил уверенность в том, что каждый из 26 футболистов команды способен показать такой же результат. Теперь подопечные Томаса Тухеля начинают подготовку к четвертьфиналу.

Джуд БеллингемАнглияЧемпионат МираФутболТомас Тухель
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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