Будущее одной из самых ярких звезд мирового футбола, Эрлинга Холанда, вновь оказалось в центре внимания. Отец норвежского нападающего, являющегося ключевым игроком Манчестер Сити, Альф-Инге Холанд, подогрел трансферные слухи, высказавшись о возможности перехода сына в мадридский Реал. Несмотря на то, что футболист чувствует себя счастливым в Англии, интерес со стороны «Королевского клуба» по-прежнему актуален. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Согласно информации Goal.com, в интервью изданию ДАЗН перед матчем сборной Норвегии против Бразилии Альф-Инге Холанд подчеркнул, что у его сына долгосрочный контракт с Манчестер Сити. Однако в завершение своих слов он добавил фразу, которая взволновала болельщиков мадридцев: «Все хотят играть в Реале. В футболе никогда нельзя знать наверняка, что произойдет», — отметил он.

25-летний Эрлинг Холанд доказывает, что находится в своей лучшей форме на Чемпионате мира 2026 года. В матче против Бразилии он оформил дубль и вывел Норвегию в четвертьфинал. Доведя количество своих голов на турнире до 7, нападающий идет вровень с Лионельем Месси и Килианом Мбаппе в гонке бомбардиров. Его статистика на международной арене — 62 гола в 54 матчах — является невероятным показателем для футбольного мира.

Интерес мадридцев и предвыборные обещания

Имя Холанда часто упоминалось во время недавней президентской гонки в Реале. Проигравший кандидат Энрике Рикельме строил свою кампанию именно на обещании приобрести норвежскую звезду. Хотя тогда агент Холанда Рафаэла Пимента опровергала эти слухи, последние высказывания отца футболиста свидетельствуют о том, что трансферные двери не закрыты окончательно.

Руководство Манчестер Сити старается сохранять спокойствие. В начале 2025 года клуб продлил действующий контракт с нападающим, связав его долгосрочными обязательствами. Тем не менее, интерес со стороны таких грандов, как Реал Мадрид, и переменчивые планы игрока могут представлять постоянную угрозу для чемпиона Англии.

Для футбольных болельщиков эта трансферная тема также представляет большой интерес. Любое действие Эрлинга Холанда вызывает бурные обсуждения в социальных сетях. Если этот трансфер состоится, он, несомненно, станет одной из самых дорогих и громких сделок в истории футбола. Пока же нападающий сосредоточен на успешном выступлении на Чемпионате мира.