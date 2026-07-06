Узбекские боксеры У19 завтра выйдут на ринг

В индонезийской Джакарте продолжается чемпионат Азии по боксу. Завтра представители сборной Узбекистана У19 также начнут свое участие в соревнованиях.

В первый день на ринг выйдут двое наших юных боксеров.

Укимов сразится с представителем Японии

В весовой категории до 60 кг Мухаммадризо Укимов встретится с японским боксером Рио Мацумото.

Начало этого боя запланировано на 11:30 по ташкентскому времени.

Шокиржонова ждет представитель Казахстана

В весовой категории до 65 кг Иброхим Шокиржонов выйдет на ринг против представителя Казахстана Акжурека Калабая.

Поединок назначен на 16:00 по ташкентскому времени.

Расписание завтрашних боев

-60 кг: Мухаммадризо Укимов — Рио Мацумото (Япония), 11:30.

-65 кг: Иброхим Шокиржонов — Акжурек Калабай (Казахстан), 16:00.

Завтрашняя программа соревнований стартует в 10:00 по ташкентскому времени.

Об этом сообщила Федерация бокса Узбекистана. Теперь все внимание приковано к нашим юным боксерам — желаем им успешного первого шага на ринге Джакарты.