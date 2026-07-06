В Андижане мужчину, убившего жену в школе, приговорили к 19 годам лишения свободы

В Асакинском районе Андижанской области вынесен приговор мужчине, который зарезал свою супругу в здании школы. Согласно решению суда, он был приговорен к 19 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Daryo» со ссылкой на судебные документы.

В материалах дела указано, что между супругами долгое время сохранялись семейные разногласия. Из-за конфликтов женщина несколько раз уходила к родителям, забирая детей. Чтобы сохранить отношения, мужчина оформил дом, в котором они жили, на имя супруги в нотариальном порядке. Однако это не помогло разрешить противоречия в семье.

По словам подсудимого, позже супруга заявила, что дом оформлен на нее и она может его продать. Мужчина утверждал, что неоднократно пытался уговорить жену вернуться домой, но его попытки не дали результатов.

Согласно данным следствия, в день происшествия он купил на рынке одежду и кухонный нож для бытовых нужд. Позже, когда ему позвонила мать и сообщила, что супруга пришла показывать дом покупателям, он отправился в школу, чтобы поговорить с ней.

Трагедия произошла 27 января около 15:30 в здании школы в Асакинском районе. Разговор, начавшийся в школьном коридоре, вскоре перерос в ссору. В результате мужчина нанес женщине несколько ударов кухонным ножом, который принес с собой. От полученных тяжелых травм потерпевшая скончалась на месте.

В своих показаниях в суде мужчина заявил:

«Вместо того чтобы выслушать меня, она снова начала оскорблять. Затем в порыве гнева я не помню, как ударил ее ножом. После этого я ничего не помню. Когда открыл глаза, я был в больнице», — сказал он.

После случившегося подсудимый вернулся домой и попытался покончить с собой. Его брат обнаружил его и срочно доставил в больницу. Благодаря оказанной врачами экстренной медицинской помощи его жизнь удалось спасти.

Согласно решению суда, О.У. был признан виновным по пунктам «ж», «и» и «л» части второй статьи 97 Уголовного кодекса и приговорен к 19 годам лишения свободы.