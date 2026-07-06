БПИ: Автомобиль должника, не оплатившего счета за природный газ, арестован

Исполнительные действия по взысканию с должника задолженности в размере 18,3 млн сумов в пользу газоснабжающего предприятия «Hududgaz Sirdaryo» на основании решения Гулистанского межрайонного суда по гражданским делам от 26.05.2026 года проводились Гулистанским городским отделом Бюро принудительного исполнения.

Поскольку задолженность не была погашена в добровольном порядке, государственным исполнителем были приняты меры принудительного взыскания, в ходе которых был наложен арест на автомобиль должника марки «KIA Seltos».

В результате задолженность в размере 18,3 млн сумов была полностью взыскана, а исполнение решения суда обеспечено.