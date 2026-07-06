Анри обратился к Неймару с трогательными словами

Легенда сборной Франции Тьерри Анри высказался о Неймаре после вылета Бразилии с ЧМ-2026. Он призвал сосредоточиться не на результатах или завершении карьеры футболиста, а на том, что бразильская звезда дала футболу.

По словам Анри, Неймар привил любовь к футболу миллионам детей и подарил болельщикам незабываемые моменты.

«Я был готов платить деньги, чтобы смотреть на его игру»

Чемпион мира 1998 года и Европы 2000 года признался, что всегда с большим интересом следил за игрой Неймара.

«Я был готов платить деньги, чтобы смотреть на его игру. Он влюбил весь мир в футбол. Каждый ребенок мечтал стать Неймаром», — сказал Анри.

Бывший французский нападающий подчеркнул, что оценивать Неймара только по голам и трофеям неправильно.

Анри говорил не о результате, а о наследии

Анри заявил, что не хочет спорить о поражении на ЧМ-2026 или о дальнейшей судьбе Неймара.

«Я не хочу говорить о чемпионате мира или о том, как закончилась его карьера. Я хочу сказать о его вкладе в футбол», — приводит его слова издание Те Тучлине.

По его мнению, Неймар своей техникой, дриблингом и зрелищными действиями повлиял на целое поколение.

«Он всегда останется выдающимся футболистом»

Анри поблагодарил бразильскую звезду за яркие моменты, которые тот подарил футбольным болельщикам.

«Неймар был и всегда останется футболистом с выдающимся мастерством. Спасибо тебе за то, что подарил нам великие моменты», — сказал он.

Эти слова вызвали большой резонанс среди болельщиков в то время, когда обсуждается будущее Неймара в национальной сборной.

Бразилия досрочно покинула мундиаль

Сборная Бразилии завершила свое участие в турнире, проиграв Норвегии со счетом 1:2 в 1/8 финала ЧМ-2026.

После этого результата будущее Неймара в сборной снова стало предметом обсуждения. Однако для Анри одно ясно: какое бы решение ни было принято, место Неймара в истории футбола и эмоции, которые он подарил болельщикам, не будут забыты.

Как вы считаете, должен ли Неймар продолжать играть за сборную Бразилии?