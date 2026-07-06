Перейдет ли Эрлинг Холанд в Реал Мадрид: отец футболиста и инсайдеры дали окончательный ответ

·60·Спорт
Перейдет ли Эрлинг Холанд в Реал Мадрид: отец футболиста и инсайдеры дали окончательный ответ

Будущее Эрлинга Холанда, одной из самых ярких звезд Английской Премьер-лиги и мирового футбола, вновь оказалось в центре внимания спортивных изданий. Слухи о переходе нападающего Манчестер Сити в мадридский Реал Мадрид вспыхнули с новой силой после недавних заявлений его отца Альфа-Инге Холанда. На фоне этих сообщений ситуацию прояснил известный трансферный эксперт Фабрицио Романо. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Альф-Инге Холанд в интервью изданию ДАЗН затронул вероятность переезда сына в столицу Испании. По его словам, хотя Эрлинг сейчас счастлив в Манчестер Сити, отказаться от вызова одного из самых престижных клубов мира, «королевского клуба», крайне сложно. «Переход в Реал Мадрид? У него долгосрочный контракт с Манчестер Сити, и он чувствует себя здесь очень хорошо. Однако в футбольном мире может случиться всякое. Каждый футболист хочет играть в Мадриде», — подчеркнул отец игрока.

Трансферный период и реакция Фабрицио Романо

Многие болельщики ожидали, что в ближайшие месяцы Эрлинг Холанд будет выступать под руководством Жозе Моуринью, возглавившего Реал Мадрид. Однако Фабрицио Романо в своем ЁуТубе-канале категорично заявил, что этот трансфер не состоится нынешним летом. Согласно данным Goal.com, итальянский журналист располагает точной информацией о планах футболиста.

«Я говорю вам, этим летом Холанд не перейдет в Реал Мадрид. Но в будущем это может произойти. Не исключено, что в 2026 году или позже Эрлинг рассмотрит этот вариант. Это остается в его планах на будущее, но не сейчас», — говорит Романо.

В настоящее время Эрлинг Холанд остается одним из главных столпов проекта Манчестер Сити. Новый тренер Энцо Мареска, принявший команду после ухода Пепа Гвардиолы, также выразил большую заинтересованность в работе с норвежским нападающим. Отношения между клубом и футболистом остаются позитивными, что откладывает вопрос о трансфере как минимум на несколько сезонов.

Имея долгосрочное соглашение с Манчестер Сити до 2034 года, Холанд намерен продолжать устанавливать новые рекорды в чемпионате Англии. Реал Мадрид, в свою очередь, будет вынужден рассматривать другие альтернативные варианты для усиления линии атаки. Пока футбольная общественность довольствуется ожиданием того, что этот громкий трансфер когда-нибудь состоится.

Эрлинг ХоландРеал МадридМанчестер СитиФабрицио РоманоФутбольные Трансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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