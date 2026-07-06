Лионель Месси в кругу семьи: капитан сборной Аргентины отдыхает перед решающими матчами ЧМ-2026

·41·Спорт
Лионель Месси в кругу семьи: капитан сборной Аргентины отдыхает перед решающими матчами ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси взял небольшой отпуск на фоне напряженных матчей чемпионата мира 2026 года. Легендарный футболист, стремящийся к очередному чемпионскому титулу в составе действующих обладателей кубка, восстановил силы в Майами в кругу своей супруги Антонелы Рокуццо и троих сыновей. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Этот перерыв, возникший перед началом стадии плей-офф, был предоставлен после тяжелого матча сборной Аргентины против Кабо-Верде. Подопечные Лионелья Скалони, одержавшие победу со счетом 3:2 в дополнительное время, обеспечили себе путевку в 1/8 финала. Как передает Goal.com, эта важная победа позволила команде немного отдохнуть и провести время с близкими.

Антонела Рокуццо поделилась в своем Instagram фотографиями с мужем и детьми — Тьяго, Матео и Чиро. В этом посте, собравшем более 41 миллиона подписчиков, запечатлены искренние моменты жизни восьмикратного обладателя «Золотого мяча» вне футбольного поля. Подпись под снимками «Мы любим тебя, мы снова вместе» была тепло встречена фанатами и набрала миллионы лайков.

Очередной шаг к рекордам

Несмотря на то, что Лионель Месси проводит время с семьей, его показатели на поле остаются впечатляющими. 39-летний нападающий демонстрирует великолепную форму на турнире, проходящем на полях Северной Америки. Он сумел поразить ворота соперников во всех сыгранных на данный момент матчах.

В настоящее время на счету Месси 7 голов, что уже повторяет его общий результат на ЧМ-2022 в Катаре. Мяч, забитый в ворота Кабо-Верде, довел общее количество его голов в истории чемпионатов мира до 20. С этим результатом он еще больше укрепил свой статус лучшего бомбардира в истории турнира.

Поддержка семьи для Лионелья Месси крайне важна перед самой ответственной стадией турнира — этапом «проиграл — вылетел». Звезда «Интер Майами» благодаря своему опыту и мастерству намерен во второй раз подряд привести сборную Аргентины на вершину мирового футбола. Футбольные болельщики по всему миру с большим интересом следят за этим историческим процессом, ведь каждое действие Месси — это новая страница в истории футбола.

Лионель МессиАргентинаЧМ-2026ФутболРекорды
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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