Узбекские боксеры начали чемпионат Азии с побед

·36·Спорт
Узбекские боксеры начали чемпионат Азии с побед

В индонезийском городе Джакарта стартовал чемпионат Азии по боксу. В первый день соревнований представители Узбекистана вышли на ринг, записав на свой счет три победы и одно поражение.

Особенно стоит отметить Фарёзбека Дусматова и Абдурахмона Махмуджонова, которые уверенно победили своих соперников со счетом 5:0.

Амирбек Исмоилов сразился с чемпионом

Наш представитель в весовой категории до 50 кг среди молодежи У23 Амирбек Исмоилов первым из узбекских боксеров вышел на ринг.

Его соперником стал представитель Индии, действующий чемпион Азии среди взрослых Вишванатхан Суреш. В сложном и бескомпромиссном бою Исмоилов уступил решением судей со счетом 0:5.

Эргашев победил благодаря отказу соперника от боя

В весовой категории до 65 кг Илхомжон Эргашев проводил поединок против Файсала Мухаммада из Катара.

После первого раунда представитель Катара отказался от продолжения боя. Таким образом, победа была присуждена узбекскому боксеру, и Эргашев успешно начал свое выступление на турнире.

Уверенная победа Фарёзбека Дусматова

В весовой категории до 55 кг среди молодежи У23 Фарёзбек Дусматов вышел на ринг против филиппинца Элджея Памисы.

Узбекский боксер на протяжении всего боя демонстрировал техническое и тактическое превосходство, победив соперника со счетом 5:0.

Таким образом, младший Дусматов завершил свой первый поединок на чемпионате Азии яркой победой.

Махмуджонов не оставил шансов сопернику

Наш талантливый боксер в весовой категории до 60 кг Абдурахмон Махмуджонов померился силами с монголом Дулгуунсайханом Харху.

В интересном поединке Махмуджонов доминировал технически и тактически. Судьи единогласно признали представителя Узбекистана победителем — 5:0.

Результаты первого дня

Результаты первого дня выступления узбекских боксеров на чемпионате Азии:

  • Амирбек Исмоилов — поражение, 0:5;

  • Илхомжон Эргашев — победа, соперник отказался от боя;

  • Фарёзбек Дусматов — победа, 5:0;

  • Абдурахмон Махмуджонов — победа, 5:0.

Об этом сообщила Федерация бокса Узбекистана. Соревнования в Джакарте продолжаются, и на следующих этапах от наших боксеров ожидаются новые победы.

УзбекистанДжакартаИндонезияФарёзбек ДусматовАбдурахмон Махмуджонов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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