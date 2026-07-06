В Андижане родились пятерняшки

В Андижанской области произошло редкое и радостное событие. В одной семье на свет появились сразу пятеро близнецов. Этот случай привлек внимание не только врачей, но и широкой общественности.

Сообщается, что среди новорожденных трое девочек и двое мальчиков. Подобные случаи считаются крайне редкими и значимыми.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, в настоящее время все пятеро близнецов и их мать находятся под наблюдением квалифицированных медицинских работников, их состояние оценивается как хорошее. Специалисты продолжают проводить необходимые медицинские обследования и обеспечивать надлежащий уход.

Отмечается, что здоровье матери и детей находится под постоянным контролем, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Это радостное событие стало одной из самых обсуждаемых новостей в Андижанской области.