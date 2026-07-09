Барселона усиливает линию атаки: отправлено официальное предложение по Кариму Адейеми

·2·Спорт
Барселона усиливает линию атаки: отправлено официальное предложение по Кариму Адейеми

Испанский клуб «Барселона» в преддверии летнего трансферного окна начал работу по серьезному усилению состава. Каталонцы сделали официальное предложение по трансферу талантливого вингера дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми. Этот шаг является частью стратегического плана клуба по повышению атакующего потенциала. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным Sky Sport, 24-летний игрок сборной Германии не смог договориться о продлении контракта с «Боруссией» Дортмунд и выразил руководству клуба желание уйти. Сообщается, что между футболистом и «Барселоной» достигнуто устное соглашение о долгосрочном контракте. Теперь основное внимание сосредоточено на окончательной сумме трансфера между клубами.

Фактор Ханса-Дитера Флика и детали трансфера

В осуществлении этого трансфера огромную роль играет главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик. Флик работал с Каримом Адейеми во время своей деятельности в сборной Германии и прекрасно знает его возможности. Тренер уверен, что высокая скорость и вертикальный стиль игры футболиста идеально подходят его тактическим схемам, особенно системе, основанной на высоком прессинге.

«Боруссия» Дортмунд оценивает свою звезду примерно в 40 миллионов евро. Немецкий клуб склоняется к продаже игрока в текущее трансферное окно, чтобы не отпустить его в следующем году бесплатно или по заниженной цене. В процессе трансфера активно участвует известный агент Жорже Мендеш, который и ранее неоднократно предлагал своего клиента каталонскому клубу.

Дальнейшие планы клуба

Ожидается, что Карим Адейеми будет выступать в атаке «Барселоны» вместе с такими звездами, как Ламин Ямаль и Рафинья. Его способность играть на обоих флангах и в центре нападения предоставит тренерскому штабу дополнительные варианты. По сообщению Goal.com, этот трансфер не помешает другим планам клуба.

Известный инсайдер Фабрицио Романо отметил, что приход Адейеми не остановит процесс поиска центрального нападающего для «Барселоны». Клуб по-прежнему сохраняет кандидатуру Хулиана Альвареса в качестве главной цели. Ожидается, что аргентинский форвард станет основным бомбардиром команды в долгосрочной перспективе. Несмотря на финансовые трудности, руководство «Барселоны» намерено продолжать качественное обновление состава.

БарселонаКарим АдейемиРеал МадридТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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