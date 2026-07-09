Антуан Гризманн дебютировал в США: французская звезда ждет встречи с Лионельем Месси

Бывший нападающий сборной Франции Антуан Гризманн успешно начал свою карьеру за океаном. Опытный футболист, пополнивший ряды американского клуба «Орландо Сити», сумел забить гол уже в своем дебютном матче и внес достойный вклад в крупную победу своей команды. Об этом сообщает Goal.com.

В рамках предсезонной подготовки в контрольном матче против «Тампа-Бэй Раудис» «Орландо Сити» одержал победу со счетом 6:0. Как сообщает издание Goal.com, 35-летний Гризманн, подписавший контракт с клубом в конце июня, начал встречу в стартовом составе и продемонстрировал на поле свое высокое мастерство.

На 32-й минуте матча Антуан Гризманн точным ударом открыл счет. Это было зафиксировано как его первый гол за новую команду. Также на 61-й минуте встречи французский форвард записал на свой счет результативное действие, отдав голевую передачу на Ивана Ангуло. Тренерский штаб не скрывал своего удовлетворения физическим состоянием Гризманна и тем, как быстро он адаптируется к командной игре.

Ожидаемое флоридское дерби с Лионельем Месси

В интервью после игры Гризманн рассказал о своих целях в лиге MLS и предстоящем противостоянии с бывшим одноклубником Лионельем Месси. Известно, что соперничество между «Орландо Сити» и клубом «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси , носит статус флоридского дерби.

«Мне много рассказывали об этом дерби, я смотрел последнюю игру. Снова встретиться на поле с Лионельем Месси для меня большая радость. У меня также очень хорошие отношения с Родриго Де Паулем, будет интересно сыграть против него», — подчеркнула французская звезда.

Команда «Орландо Сити» отправится на базу клуба «Даллас» для проведения следующего этапа подготовки. Исполняющий обязанности главного тренера Мартин Перельман намерен с помощью этих игр обеспечить полную адаптацию Гризманна к тактическим схемам. Настоящее испытание для команды начнется 22 июля в официальном матче MLS против «Сан-Хосе».

Ожидается, что переезд Антуана Гризманна в США еще больше повысит престиж MLS. Нападающий, ранее выступавший за такие клубы, как «Атлетико Мадрид» и «Барселона», теперь постарается радовать своей игрой североамериканских футбольных болельщиков.