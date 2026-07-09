Манчестер Юнайтед официально объявил место строительства нового стадиона

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» официально подтвердил место строительства своего грандиозного проекта — нового стадиона на 100 тысяч зрителей. Данное решение было принято с целью сохранения исторического наследия клуба и экономического развития региона. Новая арена станет не просто футбольным полем, а ядром целого спортивно-развлекательного центра. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Согласно официальным данным клуба, новый стадион будет построен на территории, расположенной примерно в 350 метрах к северо-западу от нынешней арены «Олд Траффорд». Это место получило специальное название «Стадиум Дистрикт» (Стадионный район). Проект послужит ключевым элементом масштабного мастер-плана по реконструкции района Траффорд Уорфсайд.

Исторические традиции и современная инфраструктура

Руководство «Манчестер Юнайтед» подчеркивает, что при выборе места для нового стадиона учитывались чувства болельщиков. Строительство новой арены рядом с «Олд Траффорд» позволит клубу сохранить свои многолетние традиции, исторические корни и уникальные ритуалы игровых дней. Этот шаг позволит создать самые современные условия, не нарушая привычную для фанатов атмосферу.

Директор клуба по развитию нового стадиона Коллетт Рош назвала этот проект «возможностью, которая выпадает раз в поколение». По ее словам, новая площадка не только предложит болельщикам удобства мирового уровня, но и станет экономическим центром, который будет служить местному сообществу и всему региону на протяжении десятилетий.

В рамках проекта территория площадью 150 гектаров претерпит кардинальные изменения. Здесь будут построены жилые комплексы, зоны отдыха и культурные объекты, которые будут функционировать круглый год не только для футбольных фанатов, но и для местных жителей. Глава совета Траффорда Том Росс отметил, что этот мастер-план — начало долгого пути к превращению района в центр спорта и культуры мирового уровня.

Экономическая эффективность и новые рабочие места

Экономические масштабы этого грандиозного строительного проекта также впечатляют. По расчетам, новый стадион и окружающая его инфраструктура будут приносить экономике Великобритании 7,3 миллиарда фунтов стерлингов ежегодно. Также в рамках проекта планируется создание около 48 тысяч новых рабочих мест.

Руководство «Манчестер Юнайтед» обещает поддерживать постоянный диалог с болельщиками в процессе проектирования нового стадиона. Атмосфера арены, доступность цен на билеты и вопросы инклюзивности (аккессибилитй) находятся в центре плана. В настоящее время проект переходит к следующему этапу дизайна и развития.