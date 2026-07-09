Стало известно, как состоялся переход Абдукодира Ҳусанова в «Ланс»

Агент защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Ҳусанова Гайрат Хасбиуллин рассказал о процессе перехода футболиста во французский клуб «Ланс» в 2023 году.

По его словам, они с Ҳусановым летели из Ташкента в Стамбул эконом-классом. Затем они направились во Францию, где должна была начаться карьера футболиста в «Лансе».

«Я спросил Кадыра: “Чувствуешь, что летишь в топ-5 лиг?”. Он ответил: “Честно говоря, я думал, что меня продадут в Россию”. Я сказал ему, что всё сложилось так, как он хотел», — вспоминает агент.

По словам Хасбиуллина, уже во время первой беседы с Ҳусановым его спросили, где он хочет играть. Футболист ответил кратко: в Европе.

В то время к нему был серьезный интерес и со стороны российских клубов. Они предлагали большие деньги. Были и те, кто советовал: «Поиграй два года в “Сочи”, а потом уедешь куда захочешь».

Агент отметил, что такой путь во многих случаях не гарантирует футболисту выход в Европу. Поэтому для Ҳусанова вариант с Европой был принципиальным.

«Ланс» приметил Ҳусанова в мае 2023 года на молодежном чемпионате мира. Скаут клуба приехал на турнир, чтобы следить за центральным защитником сборной Аргентины.

Первый матч Аргентины был против Узбекистана. В той встрече Абдуқодир Ҳусанов привлек внимание скаута.

Скаут позвонил главному скауту «Ланса» и попросил остаться еще на второй матч Узбекистана. Причина была в том, что ему понравился молодой узбекский защитник.

После второго матча скаут подготовил отчет и видеоролик по двум играм и отправил их главному тренеру «Ланса». Увидев игру Ҳусанова, тренер попросил клуб найти его.