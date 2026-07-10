Мбаппе снова проявил себя в матче против Марокко: Франция в полуфинале!

·63·Спорт
Мбаппе снова проявил себя в матче против Марокко: Франция в полуфинале!

Сборная Франции обыграла Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинале ЧМ-2026 и завоевала путевку в полуфинал.

Героем встречи стал Килиан Мбаппе. Нападающий «Реала» принял непосредственное участие в обоих голах и был признан лучшим игроком матча.

Сначала забил сам, затем отдал голевую передачу

В матче против Марокко Килиан Мбаппе был в центре атак сборной Франции.

27-летний футболист сначала поразил ворота соперника, а затем отдал голевой пас на Усмана Дембеле, поучаствовав во втором голе своей команды.

Франция преодолела барьер в лице Марокко

Марокко на этом мундиале рассматривался как один из серьезных соперников. Однако Франция в четвертьфинале добилась нужного результата за счет своего опыта и индивидуального мастерства.

Победа со счетом 2:0 в очередной раз подтвердила статус французов как главных претендентов на чемпионство.

Третий раз лучший игрок турнира

Мбаппе уже в третий раз на этом чемпионате мира признается лучшим игроком матча.

Этот показатель еще раз подтверждает, насколько важна его роль в составе сборной Франции. Именно такие футболисты меняют исход игры на решающих стадиях.

Кто станет соперником в полуфинале?

Теперь в полуфинале ЧМ-2026 Франция встретится с победителем пары Испания — Бельгия.

Это означает, что на следующем этапе нас ждет еще один большой футбольный вечер.

Главный сигнал для Франции

Победа над Марокко показала, что Франция обладает не только сильным составом, но и лидером, способным взять судьбу матча в свои руки в решающий момент.

Мбаппе снова вышел на авансцену — теперь Франция стала еще на шаг ближе к чемпионскому титулу.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Трансферные игры вокруг Вильяма Салиба: условия «Арсенала» суровы...Трансферные игры вокруг Вильяма Салиба: условия «Арсенала» суровы...Сегодня, 09:31Клопп получил крупное предложение из Германии: стали известны цифры зарплатыКлопп получил крупное предложение из Германии: стали известны цифры зарплатыСегодня, 09:26Норвежский голкипер близок к переходу в «Сити»: возможен союз с ХоландомНорвежский голкипер близок к переходу в «Сити»: возможен союз с ХоландомСегодня, 09:21Составлен список открытий ЧМ-2026: в нем есть и узбекский футболистСоставлен список открытий ЧМ-2026: в нем есть и узбекский футболистСегодня, 09:13Килиан Мбаппе и Франция в полуфинале: сопротивление Марокко сломлено в БостонеКилиан Мбаппе и Франция в полуфинале: сопротивление Марокко сломлено в БостонеСегодня, 03:11Как оценили футболистов в матче Франция — Марокко?Как оценили футболистов в матче Франция — Марокко?Сегодня, 03:04
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану