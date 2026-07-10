Мбаппе снова проявил себя в матче против Марокко: Франция в полуфинале!

Сборная Франции обыграла Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинале ЧМ-2026 и завоевала путевку в полуфинал.

Героем встречи стал Килиан Мбаппе. Нападающий «Реала» принял непосредственное участие в обоих голах и был признан лучшим игроком матча.

Сначала забил сам, затем отдал голевую передачу

В матче против Марокко Килиан Мбаппе был в центре атак сборной Франции.

27-летний футболист сначала поразил ворота соперника, а затем отдал голевой пас на Усмана Дембеле, поучаствовав во втором голе своей команды.

Франция преодолела барьер в лице Марокко

Марокко на этом мундиале рассматривался как один из серьезных соперников. Однако Франция в четвертьфинале добилась нужного результата за счет своего опыта и индивидуального мастерства.

Победа со счетом 2:0 в очередной раз подтвердила статус французов как главных претендентов на чемпионство.

Третий раз лучший игрок турнира

Мбаппе уже в третий раз на этом чемпионате мира признается лучшим игроком матча.

Этот показатель еще раз подтверждает, насколько важна его роль в составе сборной Франции. Именно такие футболисты меняют исход игры на решающих стадиях.

Кто станет соперником в полуфинале?

Теперь в полуфинале ЧМ-2026 Франция встретится с победителем пары Испания — Бельгия.

Это означает, что на следующем этапе нас ждет еще один большой футбольный вечер.

Главный сигнал для Франции

Победа над Марокко показала, что Франция обладает не только сильным составом, но и лидером, способным взять судьбу матча в свои руки в решающий момент.

Мбаппе снова вышел на авансцену — теперь Франция стала еще на шаг ближе к чемпионскому титулу.