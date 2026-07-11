Де ла Фуэнте бросил вызов Франции: «Только мы способны на это»

Сборная Испании обыграла Бельгию со счетом 2:1 в четвертьфинале ЧМ-2026 и вышла в полуфинал. После матча главный тренер Луис де ла Фуэнте сделал резкие заявления о характере своей команды, авторе победного гола Микеле Мерино и предстоящем поединке против Франции.

Хотя наставник испанцев отметил, что уважает соперника, он не скрыл своей уверенности в возможностях своей команды перед полуфиналом.

«Мы могли победить и с крупным счетом»

Матч против Бельгии сложился для Испании непросто. Несмотря на это, де ла Фуэнте подчеркнул, что его команда полностью заслужила победу.

«Это показывает, каков характер нашей команды в любой ситуации. Я горжусь тем, что снова возглавляю коллектив, который стремится расти и становиться еще сильнее», — сказал тренер.

По его мнению, Испания создала достаточно моментов, чтобы победить с более крупным счетом по ходу встречи.

«Мы сделали более чем достаточно для крупной победы. Но нужно понимать, насколько сложно побеждать», — добавил он.

Мерино снова стал решающей фигурой

Победный гол за Испанию забил Микель Мерино. Де ла Фуэнте особо отметил универсальность полузащитника и его роль в системе команды.

«У него очень много достоинств. Микель мог бы играть в любой национальной сборной или клубе. Он полностью соответствует нашей команде и игровой системе», — сказал тренер.

Он также подчеркнул, что футболист всегда готов помочь команде, когда в нем возникает необходимость.

Теперь соперник — Франция

В полуфинале Испания встретится со сборной Франции. Де ла Фуэнте признал силу соперника перед этим матчем, но заявил, что его команда приложит все усилия для победы.

«Мы будем много работать, чтобы победить Францию. У них будет такой же настрой», — сказал наставник испанцев.

После этого он произнес самую громкую фразу перед полуфиналом:

«Мы — единственная команда в мире, способная обыграть Францию два раза подряд».

Большое столкновение на пути к финалу

Ожидается, что полуфинал между Испанией и Францией станет одним из самых ожидаемых матчей турнира.

С одной стороны на поле выйдет Испания, опирающаяся на контроль мяча и техничный футбол, а с другой — Франция, богатая скоростью и индивидуальным мастерством. Найдет ли смелое заявление де ла Фуэнте подтверждение на практике — покажет решающий матч.