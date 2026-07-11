Садио Мане объявил о завершении карьеры в сборной Сенегала

Легенда сенегальского футбола, одна из самых ярких звезд континента Садио Мане официально объявил о завершении своей карьеры на международной арене. 34-летний нападающий принял это решение после завершения выступления сборной Сенегала на Чемпионате мира. Футболист, выступавший за «Львов Теранги» на протяжении 14 лет, остается главным творцом самого успешного периода в истории своей страны. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации издания Ле Куотидиен, Мане объявил об этом решении после болезненного поражения от Бельгии (2:3) в 1/8 финала мундиаля, прошедшего в Северной Америке. В прощальном письме, отправленном из Дакара, футболист извинился перед своим народом за ситуации, в которых не удалось достичь ожидаемых результатов, и подчеркнул, что отдавал все силы каждую секунду, когда надевал футболку национальной сборной.

«Знайте, что я пожертвовал всем ради этого флага. Я всегда выкладывался на полную и отчаянно боролся за нашу родину», — отметил Садио Мане в своем обращении. Он также выразил благодарность болельщикам, которые поддерживали его на протяжении многих лет, признав, что их поддержка была главным двигателем его успехов.

Легендарное наследие и незабываемые победы

Мане провел в составе сборной Сенегала в общей сложности 130 матчей. Его самым крупным достижением на международном уровне считаются победы в Кубке африканских наций. Несмотря на то, что вокруг последнего чемпионского титула возникли спорные ситуации из-за протестов и претензий к судейским решениям в финале 2025 года, Садио остается истинным символом современного африканского футбола.

На Чемпионате мира 2026 года Мане не смог показать свою лучшую форму, так как только восстановился после травмы. Тем не менее, будучи капитаном команды, он проявил лидерские качества на поле и в раздевалке, став примером для молодых игроков. Его уход знаменует завершение целой эпохи в сенегальском футболе.

Хотя нападающий повесил бутсы на гвоздь, он не собирается полностью уходить из спорта. Мане выразил готовность направить свой опыт на развитие национального футбола в будущем. Он заявил о намерении работать в тренерском штабе, в качестве технического директора или в органах футбольного управления. Это вселяет в болельщиков сборной Сенегала надежду на возвращение легенды в новом качестве.