Что изменит Жорже Жезуш в Португалии? Он открыто назвал главную проблему

·1·Спорт
Что изменит Жорже Жезуш в Португалии? Он открыто назвал главную проблему

Новый главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш изложил свои взгляды на тактику, игровую систему и использование футболистов. По его мнению, в современном футболе решающее значение имеет не слепое следование готовым схемам, а создание идеи, соответствующей характеристикам игроков.

Жезуш, в частности, не скрыл своего отношения к традиционной модели с тремя центральными полузащитниками в схеме 4-3-3.

«Футбол теперь — это игра команд и тренеров»

Жорже Жезуш подчеркнул, что в последние годы футбол претерпел значительные изменения. Теперь результат зависит не только от отдельных звезд, но и от командных действий и тренерской идеи.

«Сегодня футбол все больше превращается в командную игру. Он пережил огромную революцию, потому что сейчас футбол — это игра команд и тренеров», — сказал он.

По мнению тренера, каждая команда стремится сократить свободные зоны на поле, увеличить количество собственных атак и оставить сопернику как можно меньше шансов.

Жезуш раскритиковал схему 4-3-3

Наставник сборной Португалии открыто заявил, что не одобряет игру с тремя центральными полузащитниками в схеме 4-3-3.

По его словам, команде нужны не футболисты, действующие в одной зоне, а мобильные и динамичные полузащитники, способные быстро менять позиции.

«Я не сторонник игры с тремя центральными полузащитниками в схеме 4-3-3. Мне больше нравятся мобильные и динамичные полузащитники», — сказал Жезуш.

Вопрос о звездах Португалии

Тренер напомнил, что часто говорят о том, что в составе Португалии собраны лучшие полузащитники мира. Однако он отметил, что существует разница между игровой моделью в клубах и задачами в национальной сборной.

Жезуш указал на то, что двое футболистов играют в «ПСЖ», а еще один — в «Манчестер Юнайтед». По его мнению, тактические идеи в «ПСЖ» отличаются от возможностей в сборной Португалии.

«В «ПСЖ» есть три нападающих, которые управляют игрой за счет своего индивидуального мастерства. В Португалии же было не так», — сказал он.

Главный принцип нового тренера

По мнению Жезуша, тренер не должен насильно навязывать игрокам свои идеи. Напротив, тактика должна служить раскрытию сильных сторон футболистов, имеющихся в составе.

«Нужно внедрять идеи, которые соответствуют характеристикам игроков. Тренер должен стремиться помогать футболистам», — заявил главный тренер Португалии.

Он добавил, что игроки национальной сборной обладают высоким уровнем мастерства и он готов оказать им поддержку в нужный момент.

Эти слова Жезуша свидетельствуют о том, что в сборной Португалии начинается новая тактическая эра. Теперь главный вопрос — как быстро его идеи начнут работать на поле?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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