«Прошу прощения у всех»: Винисиус о поражении Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор впервые выступил с заявлением для болельщиков после неудачного выступления на чемпионате мира. «Пентакампеоны» неожиданно рано покинули ЧМ-2026, уступив Норвегии со счетом 1:2 в 1/8 финала турнира. Zamin.уз представляет болезненную реакцию футболиста на поражение.

«Мне потребовалось несколько дней, чтобы осознать это»

В своем официальном аккаунте в социальных сетях Винисиус обратился к болельщикам, не скрывая своего глубокого разочарования результатом турнира. По его словам, ему потребовалось несколько дней, чтобы переварить этот тяжелый удар и прийти в себя.

Из заявления Винисиуса Жуниора в социальных сетях: «Прошло почти четыре года, и я снова думаю о том, что написать после очередного болезненного поражения на чемпионате мира. Я видел, как много людей разных возрастов верили в меня, разделяли нашу мечту и поддерживали нас, поэтому молчать было бы несправедливо. Носить футболку сборной — величайшая гордость в моей жизни. Вылет с чемпионата мира в 1/8 финала — это болезненное чувство, которое трудно выразить словами. Я знаю, как усердно готовился, насколько был сосредоточен и как сильно хотел этого турнира ради вас и своей семьи. Чувство разочарования непередаваемо. У нас была команда, способная на большее, но мы этого не добились. Прошу прощения у всех и буду продолжать бороться за нашу мечту — вернуться на вершину мирового футбола».

3 ключевых тезиса обращения Винисиуса

Заявление футболиста прозвучало для болельщиков одновременно болезненно и обнадеживающе: