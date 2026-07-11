«Прошу прощения у всех»: Винисиус о поражении Бразилии
Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор впервые выступил с заявлением для болельщиков после неудачного выступления на чемпионате мира. «Пентакампеоны» неожиданно рано покинули ЧМ-2026, уступив Норвегии со счетом 1:2 в 1/8 финала турнира. Zamin.уз представляет болезненную реакцию футболиста на поражение.
«Мне потребовалось несколько дней, чтобы осознать это»
В своем официальном аккаунте в социальных сетях Винисиус обратился к болельщикам, не скрывая своего глубокого разочарования результатом турнира. По его словам, ему потребовалось несколько дней, чтобы переварить этот тяжелый удар и прийти в себя.
Из заявления Винисиуса Жуниора в социальных сетях: «Прошло почти четыре года, и я снова думаю о том, что написать после очередного болезненного поражения на чемпионате мира. Я видел, как много людей разных возрастов верили в меня, разделяли нашу мечту и поддерживали нас, поэтому молчать было бы несправедливо.
Носить футболку сборной — величайшая гордость в моей жизни. Вылет с чемпионата мира в 1/8 финала — это болезненное чувство, которое трудно выразить словами. Я знаю, как усердно готовился, насколько был сосредоточен и как сильно хотел этого турнира ради вас и своей семьи. Чувство разочарования непередаваемо. У нас была команда, способная на большее, но мы этого не добились. Прошу прощения у всех и буду продолжать бороться за нашу мечту — вернуться на вершину мирового футбола».
3 ключевых тезиса обращения Винисиуса
Заявление футболиста прозвучало для болельщиков одновременно болезненно и обнадеживающе:
Национальная гордость: Несмотря на поражение, Винисиус заявил, что защита чести сборной Бразилии остается для него величайшей гордостью в жизни.
Ответственность и извинения: Нападающий признал, что команда была способна на гораздо более высокие результаты, и официально извинился перед всеми футбольными болельщиками за то, что не удалось показать ожидаемую игру.
Обещание на будущее: Бразильская звезда подчеркнул, что не собирается молчать, не остановится на пути к своей мечте и будет до конца бороться за то, чтобы вернуть команду на вершину мирового футбола.
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