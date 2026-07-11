Хави о Ламине Ямале: «Я сразу понял, что это уникальный талант уровня Месси»

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави поделился воспоминаниями о приходе юной звезды Ламина Ямаля в команду и своих первых впечатлениях от его тренировок. По мнению специалиста, 17-летний футболист обладает потенциалом стать главной фигурой не только клуба, но и всего мирового футбола на ближайшие 20 лет. Хави сравнил его с ажиотажем и талантом, которые окружали Лионеля Месси в его время. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

В своей статье для издания The Athletic Хави отметил, что впервые услышал о Ламине Ямале, когда тот еще выступал в академии «Барселоны». По словам тренера, внутри клуба все в один голос говорили о появлении уникального чудо-ребенка в «Ла Масии». Эта ситуация напомнила Хави атмосферу перед тем, как молодой Лионель Месси пробился в основной состав.

«Я слышал о нем еще до того, как увидел. Люди постоянно говорили об этом мальчике — так же, как это было с Лео Месси. Мне сказали, что есть парень, который играет очень хорошо и резко выделяется на фоне остальных. С Ламинем повторился тот же сценарий», — вспоминает легенда «Барселоны».

Первый просмотр и неожиданное решение

Хави впервые увидел игру Ламина Ямаля в записи матча молодежной команды, подготовленной клубом. Несмотря на то, что футболисту было всего 15 лет, он продемонстрировал настоящие лидерские качества на поле. В той игре он забил гол и отдал две результативные передачи. Тренер отметил, что скорость принятия решений и хладнокровие игрока поразили специалистов.

После этого случая Хави потребовал немедленно привлечь юный талант к тренировкам с основным составом. Хотя руководство клуба советовало подождать из-за нерешенных вопросов с контрактом футболиста, тренер остался непреклонен в своем решении. Он уже тогда понял, что мастерство Ямаля готово к взрослому футболу.

«Когда он пришел на тренировку в 15 лет, в нем можно было заметить нечто особенное. Он обладал великолепным дриблингом и почти не допускал ошибок. В позиционной игре и матчах против основы он действовал как опытный футболист. Я увидел его готовность и дал ему шанс дебютировать», — говорит Хави.

Главный герой будущего

Действия Ламина Ямаля на поле во многом напоминают юность таких легенд, как Диего Марадона, Пеле и Роналду. Эксперты высоко оценивают его обращение с мячом и способность читать игру. Сейчас он уже стал неотъемлемой частью не только «Барселоны», но и сборной Испании.

В своей статье Хави подчеркнул, что Ямаль также очень силен психологически. По его мнению, то, что юный футболист не страдает «звездной болезнью» и продолжает работать над собой, сделает его главным претендентом на «Золотой мяч» в ближайшие годы. Футбольный мир сейчас становится свидетелем начала новой эры, и ожидается, что эта эпоха будет связана именно с именем Ламина Ямаля.