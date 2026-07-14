Киара Китинг отказалась от контракта с Манчестер Сити и перешла в Ливерпуль

Вратарь женской сборной Англии Киара Китинг совершила крутой поворот в своей карьере. Талантливый голкипер отклонила предложение о новом контракте от клуба Манчестер Сити и присоединилась к Ливерпулю в качестве свободного агента. Этот трансфер имеет стратегическое значение для мерсисайдского клуба и, как ожидается, значительно усилит вратарскую линию команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает BBC Sport, 22-летняя Китинг подписала с Ливерпулем трехлетний контракт и будет выступать за новую команду под 12-м номером. Для футболистки, которая воспитывалась в академии Манчестер Сити с 11 лет, это решение далось нелегко, однако потеря места в основном составе в последние сезоны вынудила её покинуть клуб.

Борьба за место в основе и мечта о Чемпионате мира

В сезоне 2023-24 Китинг стала обладательницей «Золотой перчатки» в женской Суперлиге Англии (ВСЛ), войдя в историю как самый молодой вратарь, добившийся такого результата. Однако после прихода Андре Йеглерца на пост главного тренера Манчестер Сити её игровая практика резко сократилась. В прошлом сезоне она провела всего четыре матча, что негативно сказалось на её положении в сборной.

В преддверии Чемпионата мира среди женщин, который пройдет в следующем году, Киара Китинг стремится получать регулярную игровую практику. В интервью изданию GOAL она признавалась, как тяжело оставаться в запасе. Воссоединение с главным тренером Ливерпуля Гаретом Тейлором (она дебютировала в составе Манчестер Сити именно под его руководством) сыграло важную роль в решении футболистки.

Для Ливерпуля этот трансфер пришелся как нельзя кстати. В январе команда арендовала шведку Дженнифер Фальк, но по окончании сезона договориться о полноценном контракте с ней не удалось. Приход Китинг бесплатно оценивается как один из самых успешных ходов мерсисайдского клуба на трансферном рынке.

После перехода в новую команду Китинг отметила, что её привлекли мировой авторитет Ливерпуля и будущие проекты клуба. «Ливерпуль — огромный клуб, его женская команда стремится к величию. Их стиль игры подходит мне и моей позиции», — добавила голкипер.