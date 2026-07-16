Роберт Левандовский перешел в МЛС: почему польская звезда не захотел оставаться в Европе

Одна из живых легенд мирового футбола, польский бомбардир Роберт Левандовский неожиданно попрощался с европейским футболом и отправился в североамериканскую лигу МЛС. Опытный нападающий был официально представлен в качестве новой звезды клуба «Чикаго Файр». Хотя этот трансфер стал неожиданностью для многих болельщиков, сам футболист объяснил свое решение глубокой эмоциональной привязанностью и уважением к клубу «Барселона». Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Роберт Левандовский принял участие в своей первой пресс-конференции в новой команде и прояснил, почему выбрал именно вариант с США. По его словам, после ухода из «Барселоны» выступать за какой-либо другой европейский клуб для него было морально невозможно. Футболист считает период, проведенный в каталонском клубе, пиком своей карьеры, а выступление за другую команду оценил как шаг назад.

Отказ европейским грандам

Согласно сообщению издания Goal.com, 37-летний нападающий перед подписанием контракта с «Чикаго Файр» получил предложения от ряда авторитетных европейских клубов. В частности, заполучить польского форварда пытались гигант итальянской Серии А «Ювентус», а также команды из Турции и Португалии, регулярно выступающие в Лиге чемпионов. Однако Левандовский решительно отверг все предложения.

«Мое прощание с «Барселоной» было очень эмоциональным. Моя любовь к этому клубу настолько сильна, что я не мог представить себя в другой европейской команде. Попрощавшись с «Барселоной», я понял, что моя карьера на континенте подошла к концу», — подчеркнул нападающий в своем интервью.

Новая эра для «Чикаго Файр»

Главный тренер «Чикаго Файр» Грегг Берхалтер назвал приход Роберта Левандовского поворотным моментом в истории клуба. По мнению тренера, польская звезда станет примером для молодых футболистов не только своими голами на поле, но и профессиональным подходом. Берхалтер уверен, что физическая форма нападающего и его работа над собой создадут большую разницу на уровне МЛС.

Согласно цитате, приведенной изданием Пилка Нозна, Берхалтер говорит: «Мы верим, что Роберт окажет немедленное влияние на команду. Он — настоящий пример профессионализма. Играя много лет на высоком уровне, он научился заботиться о своем теле и поддерживать оптимальный уровень. Он послужит идеальной моделью для каждого игрока в нашем составе».

За свою карьеру Роберт Левандовский выступал за такие клубы, как «Бавария» и «Барселона», завоевав десятки трофеев. Теперь он начинает новое приключение на полях США. Этот трансфер интересен и для футбольных болельщиков, так как МЛС в последние годы продолжает привлекать внимание мира вслед за Лионельем Месси и другими звездами.