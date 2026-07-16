Роберт Левандовский перешел в МЛС: почему польская звезда не захотел оставаться в Европе

·32·Спорт
Роберт Левандовский перешел в МЛС: почему польская звезда не захотел оставаться в Европе

Одна из живых легенд мирового футбола, польский бомбардир Роберт Левандовский неожиданно попрощался с европейским футболом и отправился в североамериканскую лигу МЛС. Опытный нападающий был официально представлен в качестве новой звезды клуба «Чикаго Файр». Хотя этот трансфер стал неожиданностью для многих болельщиков, сам футболист объяснил свое решение глубокой эмоциональной привязанностью и уважением к клубу «Барселона». Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Роберт Левандовский принял участие в своей первой пресс-конференции в новой команде и прояснил, почему выбрал именно вариант с США. По его словам, после ухода из «Барселоны» выступать за какой-либо другой европейский клуб для него было морально невозможно. Футболист считает период, проведенный в каталонском клубе, пиком своей карьеры, а выступление за другую команду оценил как шаг назад.

Отказ европейским грандам

Согласно сообщению издания Goal.com, 37-летний нападающий перед подписанием контракта с «Чикаго Файр» получил предложения от ряда авторитетных европейских клубов. В частности, заполучить польского форварда пытались гигант итальянской Серии А «Ювентус», а также команды из Турции и Португалии, регулярно выступающие в Лиге чемпионов. Однако Левандовский решительно отверг все предложения.

«Мое прощание с «Барселоной» было очень эмоциональным. Моя любовь к этому клубу настолько сильна, что я не мог представить себя в другой европейской команде. Попрощавшись с «Барселоной», я понял, что моя карьера на континенте подошла к концу», — подчеркнул нападающий в своем интервью.

Новая эра для «Чикаго Файр»

Главный тренер «Чикаго Файр» Грегг Берхалтер назвал приход Роберта Левандовского поворотным моментом в истории клуба. По мнению тренера, польская звезда станет примером для молодых футболистов не только своими голами на поле, но и профессиональным подходом. Берхалтер уверен, что физическая форма нападающего и его работа над собой создадут большую разницу на уровне МЛС.

Согласно цитате, приведенной изданием Пилка Нозна, Берхалтер говорит: «Мы верим, что Роберт окажет немедленное влияние на команду. Он — настоящий пример профессионализма. Играя много лет на высоком уровне, он научился заботиться о своем теле и поддерживать оптимальный уровень. Он послужит идеальной моделью для каждого игрока в нашем составе».

За свою карьеру Роберт Левандовский выступал за такие клубы, как «Бавария» и «Барселона», завоевав десятки трофеев. Теперь он начинает новое приключение на полях США. Этот трансфер интересен и для футбольных болельщиков, так как МЛС в последние годы продолжает привлекать внимание мира вслед за Лионельем Месси и другими звездами.

Роберт ЛевандовскийБарселонаЧикаго ФайрМЛСФутбольные трансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

7 золотых медалей и командная победа: сборная Узбекистана не знает равных в Азии7 золотых медалей и командная победа: сборная Узбекистана не знает равных в АзииСегодня, 16:35Мюллер указал на ошибку сборной Англии: «У меня в голове не укладывается»Мюллер указал на ошибку сборной Англии: «У меня в голове не укладывается»Сегодня, 16:26Финал ЧМ-2026: каковы шансы в противостоянии Аргентины и Испании?Финал ЧМ-2026: каковы шансы в противостоянии Аргентины и Испании?Сегодня, 15:45Словесная перепалка между Джудом Беллингемом и Лионельем Месси: что сказал английский звездный игрокСловесная перепалка между Джудом Беллингемом и Лионельем Месси: что сказал английский звездный игрокСегодня, 15:17Величайший результат на ЧМ-2026: после вчерашней победы Месси установил абсолютный рекорд!Величайший результат на ЧМ-2026: после вчерашней победы Месси установил абсолютный рекорд!Сегодня, 14:54Болезненное обращение Беллингема: «Простите нас»Болезненное обращение Беллингема: «Простите нас»Сегодня, 14:50
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе