Мюллер указал на ошибку сборной Англии: «У меня в голове не укладывается»

Поражение Англии от Аргентины в полуфинале вызвало резкую критику. Бывший нападающий сборной Германии Томас Мюллер выразил недоумение тем, почему англичане отошли в оборону после того, как открыли счет.

«Как они могли это допустить?»

В заявлениях, приписываемых Мюллеру в открытых источниках, он подверг жесткой критике действия Англии после забитого гола. По его мнению, команда отдала инициативу сопернику, позволив Аргентине беспрепятственно атаковать с флангов.

«Я не могу в это поверить и не могу понять — как начала играть Англия после того, как забила гол? Как они могли позволить Аргентине раз за разом делать навесы с флангов? Каждый раз они давали возможность сделать передачу из очень удобной позиции. У меня это в голове не укладывается!» — сказал Мюллер.

Его критика была в основном направлена на то, что Англия слишком сильно отошла назад в попытке удержать счет.

После одного гола игра полностью изменилась

После того как Энтони Гордон открыл счет на 55-й минуте, казалось, что Англия близка к финалу. Однако после этого Аргентина оказала огромное давление и почти полностью взяла контроль над игрой в свои руки. За 37 минут, прошедших от гола Гордона до победного мяча Лаутаро Мартинеса, Англия владела мячом лишь 12 процентов времени.

Аргентина выполнила множество навесов в штрафную площадь соперника. Англия же потеряла возможность контратаковать и удерживать мяч на половине поля соперника.

На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял счет. А на второй добавленной минуте Лионель Месси сделал навес с фланга, который Лаутаро Мартинес замкнул головой, принеся Аргентине победу со счетом 2:1.

Тухель также признал, что команда стала слишком пассивной

После матча главный тренер сборной Англии Томас Тухель также не стал скрывать, что после забитого гола команда действовала слишком пассивно.

По словам тренера, Англия позволила сопернику нанести множество ударов и выполнить много навесов. Тухель сказал, что пытался увеличить количество защитников, но берет на себя ответственность за то, что принятые решения не принесли ожидаемого результата.

Таким образом, критика Мюллера совпала с послематчевым анализом тренера сборной Англии: команда вместо того, чтобы стремиться вперед, пыталась сохранить преимущество и в итоге полностью упустила инициативу.

У Англии остался последний шанс

После поражения в полуфинале Англия сыграет против Франции в матче за третье место на Чемпионате мира. Аргентина же в финале поборется за чемпионство с Испанией.

Бронзовая медаль станет для Англии возможностью завершить турнир с положительным результатом. Однако отход в оборону в последние минуты матча против Аргентины и упущенная победа, безусловно, будут обсуждаться еще долго.

Как вы считаете, причиной поражения Англии стала пассивность игроков или Томас Тухель выбрал неверную тактику?