Президент объявил о революционной системе развития махаллей

16 июля под председательством президента Шавката Мирзиёева состоялось важнейшее видеоселекторное совещание, посвященное вопросам новой организации деятельности «махаллинской семерки» и благоустройства территорий. На совещании был выдвинут ряд беспрецедентных инициатив по облегчению жизни населения и приведению махаллей в образцовый вид.

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Налоговые льготы за благоустройство: поощрение по заслугам

На совещании было объявлено о внедрении новой системы стимулирования для систематической организации работ по чистоте и благоустройству в махаллях, а также для более активного вовлечения населения в этот процесс.

По итогам года будут определены победители по отдельным номинациям, которым будут предоставлены налоговые льготы в следующем порядке:

Тип номинации Среди кого проводится? Предоставляемая налоговая льгота «Самая опрятная квартира» Владельцы квартир в многоэтажных домах Льгота по налогу на имущество «Самый благоустроенный двор» Владельцы частных домов (дворов) в махаллях Льгота по земельному налогу «Самая благоустроенная улица» Самые чистые и упорядоченные улицы на территории Специальные меры поощрения «Самая образцовая махалля» Самые передовые махалли районного и областного масштаба Награждение «махаллинской семерки», создавшей передовой опыт

Благоустройство — общенациональное движение, работающее круглый год

В целях координации работ по благоустройству в махаллях под руководством Премьер-министра будет создан республиканский штаб, а на местах — территориальные штабы под руководством хокимов областей.

Каждый хоким области, его заместители и руководители организаций возьмут шефство над одним районом, а ответственные лица районов — над одной махаллей, организуя работы по благоустройству в течение месяца. Было подчеркнуто, что эти мероприятия должны стать не разовой акцией, а общенациональным движением, работающим круглый год.

Также были установлены жесткие задачи по упорядочению территорий вдоль дорог и железных дорог. Только вдоль железной дороги по направлению Ташкент – Хива расположено 285 махаллей, и этот маршрут проходит через 45 районов. Хокимам областей поручено в недельный срок провести полную инвентаризацию магистралей, прилегающих к железным дорогам территорий, жилых и коммерческих объектов, а в течение двух недель разработать программу по приведению их в образцовый вид.

Государственные услуги будут полностью переданы на уровень махалли

«Махалля — это самое близкое к народу звено управления. Повседневные вопросы людей должны решаться на месте, без лишней волокиты», — сказал Президент Шавкат Мирзиёев.

Если в настоящее время через «махаллинскую семерку» оказывается около 100 видов услуг, то теперь все государственные услуги будут поэтапно передаваться непосредственно в махаллю. В связи с этим, успешно апробированные в нашей стране системы будут популяризированы по всей республике:

Опыт Нарына: Информационно-сервисный центр, созданный в махалле «Янги Намаган» Нарынского района Наманганской области, оказывает 980 видов государственных услуг населению 8 отдаленных махаллей в одном месте. Опыт Хаваста: В махалле «Кахрамон» Хавастского района Сырдарьинской области создается центр на основе венгерского опыта «умной деревни» (smart village). Опыт Ургенча: Будет расширена система «умная махалля», внедренная в махалле «Олимпия» города Ургенча Хорезмской области.

Планы: До конца года опыт Нарына и Хаваста будет внедрен в Кунградском, Канимехском, Байсунском, Камашинском, Кушрабатском, Тупраккалинском, Гиждуванском, Фаришском, Бешарыкском, Джалакудукском и Ахангаранском районах. Опыт «умной махалли» Ургенча будет применен в 10 махаллях каждой области.