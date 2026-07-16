2 тысячи заявок отклонены необоснованно: Президент дал жесткое поручение

Фото: Пресс-служба Президента

В Узбекистане выявлены серьезные недостатки, связанные с включением нуждающихся семей в социальный реестр. 16 июля на видеоселекторном совещании Президент Шавкат Мирзиёев подверг резкой критике тот факт, что в 184 махаллях за один месяц все 2 тысячи поступивших заявок были отклонены без всяких оснований.

Семьи лишаются гарантированных услуг

На совещании обсуждались вопросы расширения масштабов социальной помощи в махаллях и организации деятельности «махаллинской семерки» на новом уровне.

Было отмечено, что в некоторых регионах включение нуждающихся семей в социальный реестр необоснованно отклоняется или их искусственно исключают из списка.

В результате граждане теряют возможность:

получать социальную помощь;

устраивать детей в детский сад;

записывать детей в кружки;

пользоваться другими гарантированными социальными услугами.

Особое возмущение вызвал тот факт, что в 184 махаллях за месяц не была удовлетворена ни одна из 2 тысяч поступивших заявок.

Количество обращений к Президенту достигло 46 тысяч

Было заявлено, что такие недостатки часто встречаются в Бустанском, Алтынкульском, Хавастском, Ташлакском, Шараф-Рашидовском, Учкудукском и Дехканабадском районах.

В результате количество обращений к Президенту по вопросу включения в социальный реестр с начала года выросло в 1,5 раза. Их число увеличилось с 30 тысяч до 46 тысяч.

Эти цифры показывают, что граждане не могут найти решение своих проблем на местном уровне и вынуждены обращаться в вышестоящие инстанции.

Генеральной прокуратуре поручен строгий контроль

На совещании ответственным лицам были даны конкретные задачи по обеспечению достоверного ведения социального реестра.

Генеральной прокуратуре поручено установить строгий контроль за процессами включения в реестр и исключения из него. Первый заместитель директора Национального агентства социальной защиты Шахноза Мирзиёева будет регулярно информировать Президента о достоверности данных в реестре.

Ожидается, что действиям ответственных лиц, допустивших необоснованные отказы, будет дана правовая оценка.

25 видов услуг будут переданы на уровень махалли

Президент поставил перед ответственными лицами задачу до конца года передать еще 25 видов социальных услуг непосредственно на уровень махалли.

Среди них — услуги по раннему выявлению инвалидности, адаптации жилья нуждающихся граждан к их возможностям и размещению в социальных домах.

Цель этих изменений — избавить людей от необходимости ходить по различным инстанциям и создать условия для получения необходимой помощи по месту жительства.

В 250 махаллях откроются дома «Мадад»

В течение следующих трех месяцев в сфере социальной защиты будет реализован ряд новых проектов.

В 250 махаллях будут запущены услуги дневного и надомного ухода для лиц с деменцией и умственной отсталостью. В этих же районах будут созданы дома «Мадад».

Кроме того, в 75 махаллях будет запущена программа «Активная жизнь» для пожилых людей, нуждающихся в постороннем уходе. А для детей, оставшихся без присмотра или подвергшихся насилию, будут открыты специальные «Центры поддержки».

Помощь должна доходить до реально нуждающихся

Задачи, определенные на совещании, направлены на то, чтобы социальная помощь доходила до адресата не на бумаге, а на деле.

Теперь главной задачей ответственных лиц махалли будет не массовый отказ в заявках, а изучение реального положения каждой семьи и принятие законного и справедливого решения.

Как вы считаете, к какой ответственности должны быть привлечены должностные лица, необоснованно отказавшие во включении в социальный реестр?