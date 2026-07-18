Месси в 39 лет занимает первые строчки в статистике ЧМ-2026

·1·Спорт
Месси в 39 лет занимает первые строчки в статистике ЧМ-2026

Лионель Месси, несмотря на свой возраст, играет решающую роль в игре сборной Аргентины на ЧМ-2026. 39-летний нападающий занимает первое место по ряду ключевых статистических показателей турнира.

На счету Месси 8 голов. Он лидирует по количеству забитых мячей. Также он занимает первое место по системе «гол+пас», имея в активе 12 результативных действий.

Аргентинский футболист также активно участвует в организации атак. Он совершил 25 успешных обводок соперников. По обоим этим показателям Месси находится на первой строчке.

Что касается точных передач, на его счету 19 пасов. Количество ударов по воротам достигло 35. Этот показатель также является лучшим результатом на турнире.

Цифры Месси показывают, что он по-прежнему остается центральной фигурой для Аргентины. Он начинает атаки команды, стягивает на себя оборону соперника и берет на себя завершение игры в нужный момент.

Ожидается, что в финале Аргентина встретится со сборной Испании. Статистика Месси перед финалом подтверждает, что команда во многом полагается на него в атаке.

МессиЛионель МессиАргентинаЖЧ-2026ИспанияФинал
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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