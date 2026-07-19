Тяжелая цена трех поражений: Узбекистан выбыл в ИВ группу

·43·Спорт
Тяжелая цена трех поражений: Узбекистан выбыл в ИВ группу

Выступление мужской сборной Узбекистана по теннису на Кубке Дэвиса в Куала-Лумпуре завершилось неудачно. После победы над Сингапуром наши теннисисты проиграли три матча подряд и выбыли в ИВ группу зоны Азии/Океании.

Особенно тяжелые последствия для сборной имело поражение в решающем стыковом матче против Вьетнама.

Турнир начался с победы

Сборная Узбекистана под руководством Сергея Лебедя и Дмитрия Томашевича в своей первой встрече в группе А победила Сингапур со счетом 2:1.

Сергей Фомин принес команде решающее очко благодаря успешной игре в парном разряде, и сборная начала турнир с многообещающего результата.

Однако в последующих встречах ситуация кардинально изменилась.

Два поражения опустили команду на последнее место

Узбекские теннисисты во втором матче группы уступили Филиппинам со счетом 1:2. Этот результат был расценен как одна из неожиданностей турнира.

В последнем туре встреча против Иордании завершилась поражением 0:3. В итоге Узбекистан:

  • победил Сингапур со счетом 2:1;

  • проиграл Филиппинам со счетом 1:2;

  • уступил Иордании со счетом 0:3.

Таким образом, заняв последнее место в группе А, сборная была вынуждена участвовать в стыковом матче за право остаться в ИИИ группе зоны Азии/Океании.

Вьетнам оказался сильнее в решающем матче

В стыковой встрече Узбекистан сразился со сборной Вьетнама, занявшей третье место в группе Б.

В первой одиночной игре Амир Милушев уступил Ха Минь Дык Ву. После того как во второй встрече вьетнамский теннисист также одержал победу, исход противостояния был решен досрочно — 0:2.

Парная встреча не проводилась, так как она уже не влияла на общий результат.

В 2027 году Узбекистан будет выступать в ИВ группе

Встречи на региональных этапах Кубка Дэвиса состоят из двух одиночных и одной парной игры. После группового этапа проводятся отдельные стыковые матчи за повышение в классе или вылет в низший дивизион.

После поражения от Вьетнама Узбекистан и хозяева турнира — Малайзия — выбыли в ИВ группу зоны Азии/Океании 2027 года. Иран, Иордания и Саудовская Аравия получили путевки в плей-офф ИИ Мировой группы.

В феврале сборная Узбекистана проиграла Нигерии со счетом 1:3 в плей-офф ИИ Мировой группы и опустилась в ИИИ группу. Теперь, после очередного понижения в классе за один сезон, перед национальным теннисом встали серьезные вопросы относительно состава, подготовки и молодежного резерва.

Чтобы вернуться на высокие этапы Кубка Дэвиса, сборной теперь предстоит пройти путь, начиная с ИВ группы.

УзбекистанКуала-ЛумпурВьетнамСингапурКубок Дэвиса
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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