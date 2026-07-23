«Реал» выбрал Родри, но «Сити» требует 100 млн евро

·47·Спорт
«Реал» выбрал Родри, но «Сити» требует 100 млн евро

«Реал Мадрид» принял окончательное решение о покупке полузащитника «Манчестер Сити» Родри. По данным Л'Экуипе, испанский клуб хочет видеть в своем составе лучшего футболиста ЧМ-2026.

Однако на пути трансфера стоит серьезное препятствие: «Манчестер Сити» не намерен отпускать 30-летнего футболиста менее чем за 100 миллионов евро. Примут ли мадридцы это требование или попытаются снизить цену — пока неизвестно.

«Реал» принял решение по Родри

Согласно источнику, руководство «Реала» определило Родри в качестве главного кандидата на усиление центра поля команды.

Испанский футболист выделяется контролем мяча, началом атак и уверенными действиями перед линией обороны. Его опыт и игра на высоком уровне усилили интерес мадридцев.

Тем не менее, информации о достижении официального соглашения между клубами нет. Пока сообщение касается только трансферного плана и цены, установленной «Сити».

«Манчестер Сити» требует 100 миллионов евро

Английский клуб не хочет легко расставаться с одним из своих лидеров. Согласно сообщению, «горожане» хотят заработать на трансфере Родри 100 миллионов евро.

Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года. Это может несколько усложнить положение «Манчестер Сити» в переговорах.

Если новый контракт не будет подписан, со временем возникнет вероятность снижения трансферной стоимости Родри. По этой причине «Реал» может рассмотреть варианты ожидания или активных переговоров, чтобы осуществить сделку за меньшую сумму.

Заплатит ли «Реал» такую сумму?

100 миллионов евро — это крупная инвестиция за 30-летнего футболиста. Хотя мастерство Родри и его способность принести немедленную пользу команде не вызывают сомнений, его возраст становится важной частью трансферного решения.

В последние годы «Реал» тратит большие средства на более молодых футболистов, стоимость которых в будущем может вырасти. Родри же станет игроком, который приходит как готовый лидер, но с ограниченными возможностями для последующей перепродажи.

По этой причине реакция мадридцев на требование в 100 миллионов евро решит судьбу трансфера.

Стал лучшим футболистом на ЧМ-2026

Родри стал одним из ключевых футболистов сборной Испании на чемпионате мира 2026 года. Его стабильная игра на турнире была признана, и он был назван лучшим футболистом мундиаля.

В финале Испания победила сборную Аргентины со счетом 1:0 и завоевала титул чемпиона мира. После этого успеха интерес к Родри еще больше возрос.

Трансфер еще не оформлен

На данный момент официальных заявлений о возможном трансфере со стороны «Реала», «Манчестер Сити» или Родри не поступало.

Если мадридцы достигнут соглашения по цене, возвращение Родри в Испанию может стать одной из крупнейших сделок летнего трансферного окна. А пока главный вопрос остается открытым: заплатит ли «Реал» 100 миллионов евро за 30-летнего чемпиона мира?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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