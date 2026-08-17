По мнению известного специалиста английского футбола Алана Пардью, лондонский Арсенал перед началом нового сезона выглядит на совершенно ином уровне и явно превосходит всех соперников во внутреннем чемпионате. Как сообщает талкСПОРТ, подопечные Микеля Артеты завоевали предсезонный Суперкубок, уверенно победив Манчестер Сити со счётом 3:0 на стадионе «Принсипалити» в Кардиффе. Об этом Goal.com сообщает .

С первых секунд встречи хозяева начали влиять на ход игры. Риккардо Калафьори открыл счёт уже через 23 секунды после стартового свистка, задав тон матчу. Затем ворота соперника поразили Кай Хаверц и Мартин Эдегор. Оба гола были подготовлены дебютантом Христосом Цолисом, который уже в своей первой игре показал, что способен приносить пользу команде.

Эта яркая победа принесла клубу 18-й титул Суперкубка в истории. Кроме того, вышедший на поле в этом матче Бруну Гимарайнс провёл уверенный дебют, полностью оправдав свой трансфер стоимостью 75 миллионов фунтов стерлингов. Его действия в центре поля заслужили признание специалистов.

Оценка Алана Пардью и специалистов

Алан Пардью высоко оценил трансфер Бруну Гимарайнса, особо подчеркнув, что это футболист, хорошо знакомый с Премьер-лигой, обладающий большими творческими возможностями и способный прийти команде на помощь в нужный момент. По его мнению, приход игрока такого уровня ещё больше увеличивает возможности лондонского клуба.

Кроме того, бывший тренер отметил, что главным преимуществом Арсенала являются стабильность и тактическая преемственность в команде. В то время как другие ведущие клубы сейчас переживают смену тренеров и период адаптации к новым системам, в команде Артеты этот процесс завершился значительно раньше, что даст ей большое преимущество в текущем сезоне.

Планы на будущее и психологическое преимущество

Хотя защищать чемпионский титул всегда непросто, Алан Пардью отметил высокий моральный дух игроков Арсенала и их стремление к победам. До закрытия трансферного окна клуб может подписать ещё одного звёздного футболиста, хотя ранее этот переход не состоялся из-за продления Винисиусом Жуниором контракта с Реал Мадридом.

По данным источника, футболисты, уже вкусившие чемпионский успех, действуют с особой уверенностью в себе. Манчестер Сити по ходу матча не смог продемонстрировать привычные внимание и концентрацию. Арсенал же показал, что гораздо активнее и психологически лучше готов, наглядно продемонстрировав свои амбиции накануне нового сезона.