Алан Пардью: Арсенал явно превосходит конкурентов в чемпионате Англии

·17·Спорт
Алан Пардью: Арсенал явно превосходит конкурентов в чемпионате Англии

По мнению известного специалиста английского футбола Алана Пардью, лондонский Арсенал перед началом нового сезона выглядит на совершенно ином уровне и явно превосходит всех соперников во внутреннем чемпионате. Как сообщает талкСПОРТ, подопечные Микеля Артеты завоевали предсезонный Суперкубок, уверенно победив Манчестер Сити со счётом 3:0 на стадионе «Принсипалити» в Кардиффе. Об этом Goal.com сообщает .

С первых секунд встречи хозяева начали влиять на ход игры. Риккардо Калафьори открыл счёт уже через 23 секунды после стартового свистка, задав тон матчу. Затем ворота соперника поразили Кай Хаверц и Мартин Эдегор. Оба гола были подготовлены дебютантом Христосом Цолисом, который уже в своей первой игре показал, что способен приносить пользу команде.

Эта яркая победа принесла клубу 18-й титул Суперкубка в истории. Кроме того, вышедший на поле в этом матче Бруну Гимарайнс провёл уверенный дебют, полностью оправдав свой трансфер стоимостью 75 миллионов фунтов стерлингов. Его действия в центре поля заслужили признание специалистов.

Оценка Алана Пардью и специалистов

Алан Пардью высоко оценил трансфер Бруну Гимарайнса, особо подчеркнув, что это футболист, хорошо знакомый с Премьер-лигой, обладающий большими творческими возможностями и способный прийти команде на помощь в нужный момент. По его мнению, приход игрока такого уровня ещё больше увеличивает возможности лондонского клуба.

Кроме того, бывший тренер отметил, что главным преимуществом Арсенала являются стабильность и тактическая преемственность в команде. В то время как другие ведущие клубы сейчас переживают смену тренеров и период адаптации к новым системам, в команде Артеты этот процесс завершился значительно раньше, что даст ей большое преимущество в текущем сезоне.

Планы на будущее и психологическое преимущество

Хотя защищать чемпионский титул всегда непросто, Алан Пардью отметил высокий моральный дух игроков Арсенала и их стремление к победам. До закрытия трансферного окна клуб может подписать ещё одного звёздного футболиста, хотя ранее этот переход не состоялся из-за продления Винисиусом Жуниором контракта с Реал Мадридом.

По данным источника, футболисты, уже вкусившие чемпионский успех, действуют с особой уверенностью в себе. Манчестер Сити по ходу матча не смог продемонстрировать привычные внимание и концентрацию. Арсенал же показал, что гораздо активнее и психологически лучше готов, наглядно продемонстрировав свои амбиции накануне нового сезона.

АрсеналАлан ПардьюСуперкубокМанчестер СитиПремьер-лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Блестящий старт: гол Шомуродова — началась сумасшедшая гонка бомбардиров!Блестящий старт: гол Шомуродова — началась сумасшедшая гонка бомбардиров!Сегодня, 12:06Ирландская звезда открыто высказался о победе Ислама Махачева...Ирландская звезда открыто высказался о победе Ислама Махачева...Сегодня, 12:02Жозе Моуринью высоко оценил игроков «Реала»Жозе Моуринью высоко оценил игроков «Реала»Сегодня, 11:58Комо планирует трансфер форварда Челси Лиама ДелапаКомо планирует трансфер форварда Челси Лиама ДелапаСегодня, 11:58Решающая стадия: на каком месте в турнирной таблице находится Джавохир Синдаров?Решающая стадия: на каком месте в турнирной таблице находится Джавохир Синдаров?Сегодня, 11:31Луис Энрике сделал резкое заявление после поражения в Суперкубке!Луис Энрике сделал резкое заявление после поражения в Суперкубке!Сегодня, 11:12
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова