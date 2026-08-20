Может ли воспитанник «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли быть продан

·4·Спорт
Может ли воспитанник «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли быть продан

Финансовые правила и трансферная политика одного из лидеров английской Премьер-лиги — «Арсенала» — серьёзно беспокоят болельщиков. По мнению легенды лондонского клуба Иана Райта, существует риск, что Майлз Льюис-Скелли, одна из новых звёзд английского футбола, может неожиданно быть продан ради получения прибыли. 19-летний полузащитник академии клуба привлёк всеобщее внимание яркой игрой в матче за Суперкубок против «Манчестер Сити». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным иКсБТ.ком и других спортивных изданий, интерес к молодому футболисту проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед», а непрекращающиеся трансферные слухи вызывают у болельщиков тревогу. Руководству «Арсенала» необходимо совершать крупные трансферы для сохранения финансового баланса после достижения соглашения на сумму 51 миллион фунтов стерлингов по защитнику «Астон Виллы» Эзри Консе, а также подписания других игроков.

Финансовые правила и влияние посредников

Выступая в подкасте Стик то Футбалл, Иан Райт выразил серьёзную обеспокоенность трансферной политикой клуба и растущим влиянием посредников. По его словам, воспитанник академии счастлив в команде и не намерен уходить. Однако тот факт, что исполнительный директор клуба Ричард Гарлик не стал категорически отрицать возможность продажи футболиста, ещё больше усилил тревогу болельщиков.

Легенда клуба раскритиковал слухи, отметив, что они исходят не от семьи или близких футболиста, а свидетельствуют о значительной роли посредников в этом процессе. «Майлз уже сказал, что счастлив остаться. Почему «Арсенал» открыто не заявляет, что не будет его продавать?»— возмутился Иан Райт в своём выступлении. Он также добавил, что ситуация вокруг Габриэла Мартинелли выглядит подозрительно: футболиста активно предлагают другим командам, несмотря на отсутствие каких-либо контактов со стороны клуба.

Противоречия в трансферной политике

Иан Райт обратил внимание на нелогичность действий руководства клуба на трансферном рынке. По его словам, попытки тратить рекордные суммы на привлечение звёздных футболистов и одновременно стремление как можно быстрее избавляться от воспитанников собственной академии являются следствием несправедливых финансовых правил.

По мнению специалистов, правила Премьер-лиги о прибыли и устойчивости вынуждают клубы продавать своих воспитанников, поскольку такие сделки отражаются в финансовой отчётности как чистая прибыль. Если руководство «Арсенала» не обозначит чёткую позицию по этому вопросу, клуб вполне может лишиться самых перспективных молодых талантов в пользу своих конкурентов.

АрсеналИан РайтМайлз Льюис-СкеллиПремьер-лигаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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