Уесли Со стал победителем престижного Синкуефиелд Куп: Синдаров — на 3-м месте!
Турнир Синкуефиелд Куп, считающийся одним из самых престижных шахматных соревнований в мире, завершился драматично. Гроссмейстер Уесли Со, представляющий США, в решающем тай-брейке победил молодую индийскую звезду Рамешбабу Прагнанандха, во второй раз подряд и в третий раз в карьере завоевав главный приз. Узбекский юный гроссмейстер Джавохир Синдаров занял место в первой тройке среди сильнейших шахматистов мира.
Ничья в армагеддоне и чемпионский кубок
После того как обе партии в рапиде в борьбе за победу на турнире завершились вничью, судьба чемпионства решилась в партии «Армагеддон». В ней Уесли Со, получивший преимущество игры чёрными фигурами, добился необходимого ничейного результата, стал чемпионом турнира и получил приз в размере 87 500 долларов.
Узбекский 20-летний талант Джавохир Синдаров по итогам 9 классических партий набрал 5 очков и вместе с немецким шахматистом Винсент Кеймер разделил 3-е место.
Синкуефиелд Куп: итоговые результаты и призовой фонд
Место
Гроссмейстер / Страна
Набранные очки / Статус
Сумма выигрыша ($)
1-е место
Уесли Со (США)
Чемпион (победа в армагеддоне)
$87 500
2-е место
Р. Прагнанандха (Индия)
Финалист (поражение в тай-брейке)
$77 500
3-е место
Джавохир Синдаров (Узбекистан)
5 очков в 9 партиях
$42 500
3-е место
Винсент Кеймер (Германия)
5 очков в 9 партиях
$42 500
Очередной успех узбекской шахматной школы
Занятое Джавохир Синдаров место в первой тройке супертурнира и получение крупного приза ещё раз доказали, что он укрепляет свои позиции в мировой шахматной элите.
Как вы считаете, полностью ли готов Джавохир Синдаров в ближайшие годы победить в турнире претендентов на мировую шахматную корону?
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