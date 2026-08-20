Уесли Со стал победителем престижного Синкуефиелд Куп: Синдаров — на 3-м месте!

·0·Спорт
Уесли Со стал победителем престижного Синкуефиелд Куп: Синдаров — на 3-м месте!

Турнир Синкуефиелд Куп, считающийся одним из самых престижных шахматных соревнований в мире, завершился драматично. Гроссмейстер Уесли Со, представляющий США, в решающем тай-брейке победил молодую индийскую звезду Рамешбабу Прагнанандха, во второй раз подряд и в третий раз в карьере завоевав главный приз. Узбекский юный гроссмейстер Джавохир Синдаров занял место в первой тройке среди сильнейших шахматистов мира.

Ничья в армагеддоне и чемпионский кубок

После того как обе партии в рапиде в борьбе за победу на турнире завершились вничью, судьба чемпионства решилась в партии «Армагеддон». В ней Уесли Со, получивший преимущество игры чёрными фигурами, добился необходимого ничейного результата, стал чемпионом турнира и получил приз в размере 87 500 долларов.

Узбекский 20-летний талант Джавохир Синдаров по итогам 9 классических партий набрал 5 очков и вместе с немецким шахматистом Винсент Кеймер разделил 3-е место.

Синкуефиелд Куп: итоговые результаты и призовой фонд

Место

Гроссмейстер / Страна

Набранные очки / Статус

Сумма выигрыша ($)

1-е место

Уесли Со (США)

Чемпион (победа в армагеддоне)

$87 500

2-е место

Р. Прагнанандха (Индия)

Финалист (поражение в тай-брейке)

$77 500

3-е место

Джавохир Синдаров (Узбекистан)

5 очков в 9 партиях

$42 500

3-е место

Винсент Кеймер (Германия)

5 очков в 9 партиях

$42 500

Очередной успех узбекской шахматной школы

Занятое Джавохир Синдаров место в первой тройке супертурнира и получение крупного приза ещё раз доказали, что он укрепляет свои позиции в мировой шахматной элите.

Как вы считаете, полностью ли готов Джавохир Синдаров в ближайшие годы победить в турнире претендентов на мировую шахматную корону?

Оставляйте свои мнения и комментарии и прямо сейчас поделитесь этой радостной новостью с поклонниками спорта!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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