Турнир Синкуефиелд Куп, считающийся одним из самых престижных шахматных соревнований в мире, завершился драматично. Гроссмейстер Уесли Со, представляющий США, в решающем тай-брейке победил молодую индийскую звезду Рамешбабу Прагнанандха, во второй раз подряд и в третий раз в карьере завоевав главный приз. Узбекский юный гроссмейстер Джавохир Синдаров занял место в первой тройке среди сильнейших шахматистов мира.

Ничья в армагеддоне и чемпионский кубок

После того как обе партии в рапиде в борьбе за победу на турнире завершились вничью, судьба чемпионства решилась в партии «Армагеддон». В ней Уесли Со, получивший преимущество игры чёрными фигурами, добился необходимого ничейного результата, стал чемпионом турнира и получил приз в размере 87 500 долларов.

Узбекский 20-летний талант Джавохир Синдаров по итогам 9 классических партий набрал 5 очков и вместе с немецким шахматистом Винсент Кеймер разделил 3-е место.

Синкуефиелд Куп: итоговые результаты и призовой фонд

Место Гроссмейстер / Страна Набранные очки / Статус Сумма выигрыша ($) 1-е место Уесли Со (США) Чемпион (победа в армагеддоне) $87 500 2-е место Р. Прагнанандха (Индия) Финалист (поражение в тай-брейке) $77 500 3-е место Джавохир Синдаров (Узбекистан) 5 очков в 9 партиях $42 500 3-е место Винсент Кеймер (Германия) 5 очков в 9 партиях $42 500

Очередной успех узбекской шахматной школы

Занятое Джавохир Синдаров место в первой тройке супертурнира и получение крупного приза ещё раз доказали, что он укрепляет свои позиции в мировой шахматной элите.

Как вы считаете, полностью ли готов Джавохир Синдаров в ближайшие годы победить в турнире претендентов на мировую шахматную корону?

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